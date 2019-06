Vođa laburista podržava drugi referendum o Brexitu

Vođa oporbenih laburista Jeremy Corbyn podržao je drugi referendum o bilo kakvom dogovoru o Brexitu u srijedu, što je njegova, do sada, najsnažnija podrška za referendum, ali je kazao da moraju biti ponuđeni "realni izbori" za one koji žele ostati ili napustiti EU

Pitanja kako, kada i treba li uopće doći do Brexita, duboko su podijelila laburiste i vladajuće konzervativce.

Corbyn, instinktivni kritičar Europske unije, bio je pod rastućim pritiskom da nedvosmisleno podrži drugi referendum kako bi zadovoljio mnoge članove i parlamentarne zastupnike svoje stranke koji smatraju da je to jedino rješenje za razbijanje krize koja je nastala zbog nemogućnosti sklapanja sporazuma o Brexitu.

Corbyna se kritizira zbog pokušaja zadovoljavanja oba bloka u stranci, tako što se nije priklonio pristašama ostanka u EU, ali ni pristašama napuštanja.

Njegova najnovija promjena bi mogla smanjiti pritisak dijela stranke, ali za druge će to biti premalo i prekasno.

"Već sam odlučio da je sada pravedno zahtijevati da se glasa o bilo kojem sporazumu. To je sukladno politici naše konvencije koja se složila da će javno glasanje biti opcija", kazao je Corbyn.

"Glasački listić morat će sadržavati realne opcije za one koji su glasali za napuštanje i one koji su glasali za ostanak. To će naravno ovisiti o parlamentu", rekao je izjavi.