Vlasnik izgorenog švicarskog bara na slobodi, Italija reagirala: 'Tražimo istinu i pravdu'

I.H./Hina

24.01.2026 u 15:13

Vlasnik je pušten uz jamčevinu
Vlasnik je pušten uz jamčevinu
Bionic
Reading

Italija je u subotu uputila prosvjed Švicarskoj nakon što je vlasnik švicarskog bara zahvaćenog smrtonosnim požarom u novogodišnjoj noći pušten na slobodu uz jamčevinu te je opozvala svog veleposlanika u toj zemlji

Bračni par Jacques i Jessica Moretti, vlasnici bara Le Constellation u Crans-Montani, pod istragom su zbog ubojstva iz nehaja i drugih zločina nakon požara u kojem je poginulo 40 osoba, a ozlijeđeno više od 100, mahom tinejdžeri. Jacques Moretti je pritvoren 9. siječnja, ali je u petak pušten uz jamčevinu.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni opisala je njegovo oslobađanje "uvredom na sjećanje na žrtve novogodišnje tragedije i uvredom njihovim obiteljima". U baru je smrtno stradalo šest Talijana, uz 10 ozlijeđenih.

Talijanska vlada priopćila je u subotu da su Meloni i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani naložili talijanskom veleposlaniku da odmah kontaktira glavnog tužitelja u švicarskom kantonu Valais kako bi prenio talijansko "snažno ogorčenje" zbog Morettijevog puštanja na slobodu. U priopćenju se dodaje da je sud donio ovakvu odluku unatoč ozbiljnosti navodnog zločina, riziku od bijega i mogućnosti ugrožavanja dokaza.

"Cijela Italija traži istinu i pravdu te poziva na poduzimanje mjera s poštovanjem nakon ove katastrofe, koje u potpunosti uzimaju u obzir patnju i očekivanja obitelji", navodi se u priopćenju.

Meloni i Tajani također su naložili veleposlaniku Gianu Lorenzu Cornadu da se vrati u Rim kako bi se utvrdilo poduzimanje daljnjih mjera, dodaje se. Glasnogovornik švicarskog ministarstva vanjskih poslova nije bio odmah dostupan za komentar.

Moretti je pušten uz jamčevinu od 200.000 švicarskih franaka i naloženo mu je svakodnevno javljanje na policiju. Odvjetnici žrtava požara i njihovih obitelji rekli su da nemaju razumijevanja za sudsku odluku te dodaju da su njihovi klijenti zabrinuti zbog mogućnosti nestanka dokaza.

Bračni par Moretti izrazio je žaljenje zbog tragedije i rekli su da će surađivati ​​s tužiteljima. Njihovi odvjetnici priopćili su da će bračni par Moretti "nastaviti ispunjavati sve zahtjeve vlasti".

