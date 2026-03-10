Tragedija u Švicarskoj: Šest mrtvih u autobusu, istražuje se je li požar podmetnut

Najmanje šest osoba poginulo je, a pet ih je ozlijeđeno nakon što se autobus zapalio u gradu na zapadu Švicarske, priopćila je policija
Nesreća se dogodila u utorak oko 18:25 sati u središtu Kerzersa, mjesta poznatog na francuskom kao Chiètres, u kantonu Fribourg, oko 20 kilometara od glavnog grada Berna, javlja BBC.
Tri ozlijeđene osobe su u kritičnom stanju, priopćila je policija kantona Fribourg. Tijekom akcije spašavanja ozlijeđen je i jedan bolničar.
Na terenu je pokrenuta velika spasilačka operacija, a lokalni mediji javljaju da je u akciju bio uključen i helikopter.
Švicarske novine Blick citirale su svjedoka koji je rekao da se u autobusu jedan muškarac polio benzinom i zapalio. Policija nije potvrdila tu tvrdnju, ali je navela da je požar izazvan ljudskim djelovanjem.
Vatrogasci su ugasili požar, ali je autobus potpuno uništen.
Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju vozilo potpuno zahvaćeno plamenom i gusti dim.
Autobus pripada tvrtki PostAuto, koja uglavnom obavlja redovite linije u ruralnim područjima.