Vlaho Orepić: U aferi Janaf postoji grijeh nečinjenja, SOA je trebala imati refleks, u pitanju je državna firma

Bivši Mostov ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić smatra da ministar Davor Božinović - a onda posredno i premijer Andrej Plenković - nisu ni morali ni trebali znati za detalje izvida i istrage u antikorupcijskoj akciji protiv poduzetnika Kreše Peteka i direktora Janafa Dragana Kovačevića, oko čega se već danima spore Plenković i predsjednik Milanović. No ne isključuje to da su ipak nešto znali, pa s te strane donekle razumije predsjednika

'Glavni ravnatelj policije i ministar obično su u prisnim odnosima i možda dijele informacije, ali to nije ispravna procedura i ne bi se smjelo događati. Ali kada predsjednik države kaže da je imao informacije o istragama koje se provode, to ne samo da nije ispravno, nego predstavlja i teško, potencijalno kažnjivo kršenje procedure', upozorava bivši, kratkotrajni ministar unutarnjih poslova.

'Ovaj dio postupka u svakom slučaju je tajan, pa i za samog ministra, ali praksa je pokazala da se u prošlosti to nije poštovalo. Ne znam je li isti slučaj i s ovim predmetom', kaže Orepić za tportal.

On sam tvrdi da u svom kratkom mandatu nije ni pokušavao doznati ništa o izvidima i istragama koje se vode i da je inzistirao na potpunoj autonomiji djelovanja policije.

'Nećete vjerovati, ali to je doista bilo tako. Jedini predmet za koji sam doznao jest Agrokor, ali kada je ta priča već izbila u javnosti. Tadašnji ravnatelj policije Marko Srdarević fantastično je obavljao svoj posao, uostalom zato je i smijenjen', dodao je Orepić.

Zašto se nije reagiralo na Kovačevićevu kupnju grobnice?

On upozorava na to da u ovom slučaju ni Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) nije morala ni trebala biti obaviještena o izvidima koji se provode i otkrićima do kojih se došlo praćenjem i prisluškivanjem glavnih aktera, ali bi trebala 'imati refleks'.