[INFOGRAFIKA] Pogledajte koje članice NATO-a nemaju borbene avione i koliko plaćaju drugima da ih čuvaju

Nakon što je u utorak Vijeće za obranu preporučilo Vladi kupnju 12 rabljenih izraelskih aviona F-16 Barak jer su oko 400 milijuna eura jeftiniji od novih švedskih Gripena, naše ratno zrakoplovstvo nastavit će od NATO-a preuzetu obvezu samostalnog air policinga (nadzora zračnog prostora), za što će koristiti vlastite borbene lovce. Samostalni nadzor zračnog prostora nije cjenovno pristupačan, no svakako je jeftiniji od ustupanja tog posla nekoj od zračno superiornijih susjednih država. Tportal donosi kakva iskustva s nesamostalnim nadziranjem svojeg zračnog prostora imaju ostale članice NATO-a, koje su na te misije primorane zbog nedostatka vlastitog ratnog zrakoplovstva

Hrvatska je ulaskom u Sjevernoatlantski savez preuzela obvezu samostalnog nadzora vlastitog zračnog prostora, za što će do dolaska prvih izraelskih F-16 i nadalje koristiti svoje MiG-ove 21, kojima je to osnovna namjena. No u našoj regiji postoje zemlje koje su tu zadaću prepustile nekom drugom.

Riječ je prvenstveno o Sloveniji i Albaniji, dok bi Crna Gora od predstojećeg ljeta, nakon svojeg ulaska u NATO, tek trebala uvesti air policing. Osim naših susjeda, unutar Sjevernoatlantskog saveza usluge nesamostalnog nadzora zračnog prostora koriste baltičke države Litva, Latvija i Estonija te Island i Luksemburg.