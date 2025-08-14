Izrael pokreće plan koji će potkopati palestinsku državu i izazvati bijes svijeta?

Izrael je zamrznuo građevinske planove ondje od 2012. zbog prigovora Sjedinjenih Država, europskih saveznika i drugih svjetskih sila koji su projekt smatrali prijetnjom svakom budućem mirovnom sporazumu s Palestincima.

U priopćenju pod naslovom "Pokopavanje ideje palestinske države", Smotrichov glasnogovornik rekao je da će ministar kasnije u četvrtak održati konferenciju za novinare o planu izgradnje 3401 kuće za izraelske doseljenike između postojećeg naselja na Zapadnoj obali i Jeruzalema.

Nije odmah jasno podržava li premijer Benjamin Netanyahu plan oživljavanja dugo zamrznutog programa E1, za koji Palestinci i svjetske sile tvrde da bi efektivno prepolovio Zapadnu obalu i vjerojatno izazvao međunarodni bijes.

Nekoliko zemalja sankcioniralo Smotricha zbog poticanja nasilja

Zasad nije bilo izjave Netanyahua ili šire vlade. Smotrichova popularnost pala je posljednjih mjeseci, a ankete su pokazivale da njegova stranka ne bi osvojila niti jedno mjesto da su se danas održali parlamentarni izbori.

Projekt E1 povezao bi naselje Maale Adumim na Zapadnoj obali s Jeruzalemom. Većina međunarodne zajednice smatra izraelska naselja na Zapadnoj obali i njihovu vojnu okupaciju regije od 1967. ilegalnima.

Organizacija Peace Now, koja prati aktivnosti naseljavanja na Zapadnoj obali, izjavila je da je ministarstvo stanovanja odobrilo izgradnju 3300 domova u Maale Adumimu.

„Plan E1 je smrtonosan za budućnost Izraela i za svaku šansu za postizanje mirnog rješenja dviju država. Stojimo na rubu ponora, a vlada nas gura naprijed punom brzinom“, navodi se u izjavi organizacije Peace Now.

Grupa je rekla da su još potrebni koraci prije izgradnje, uključujući odobrenje Izraelskog visokog vijeća za planiranje. Ali ako sve prođe, radovi na infrastrukturi mogli bi početi u roku od nekoliko mjeseci, a izgradnja kuća za otprilike godinu dana, dodaje se.

Kritičari projekta E1 kažu da bi on podijelio Zapadnu obalu, odvojio Istočni Jeruzalem, koji Palestinci žele kao svoju buduću prijestolnicu, i onemogućio stvaranje cjelovite palestinske države.

Britanija, Kanada, Australija i Novi Zeland uveli su u lipnju sankcije Smotrichu i još jednom krajnje desnom ministru koji se zalaže za širenje naselja, optužujući ih obojicu za opetovano poticanje nasilja nad Palestincima na Zapadnoj obali.

Britanija i druge države rekle su da Izrael mora prestati širiti naselja na Zapadnoj obali. Tijekom protekla 22 mjeseca, dok je Izrael vodio rat u Gazi, skupine za ljudska prava rekle su da su napadi doseljenika i širenje naselja na Zapadnoj obali naglo porasli.