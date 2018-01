'Zanimljivo je da su s Centrom za motorna vozila povezani Penić, Karamarko i Ostojić'

Vodeći ljudi Mosta u Splitu su predstavili svoju inicijativu proglašenja isključivog gospodarskog pojasa na Jadranu, koju su prije saborske rasprave uputili na jednomjesečnu javnu raspravu. Tvrde da taj potez nije samo pravo, nego i obaveza Hrvatske

Podsjetio je da je gospodarski pojas bio jedan od šest uvjeta u koalicijskim pregovorima ove stranke i HDZ-a te da su pristali pričekati do formalnog završetka arbitražnog postupka sa Slovenijom.

MOST U OFENZIVI

Predsjednik splitskog ogranka stranke Ante Čikotić upozorio je da bi za kontrolu 28 tisuća četvornih kilometara godišnje bilo potrebno oko 2,8 milijuna eura - dok s druge strane studija Europske komisije pokazuje da se godišnje može zaraditi oko 30 milijuna eura, a od ukupne eksploatacije čak 150 milijuna eura.

'Italija je naš najveći gospodarski partner i moramo se uvažavati, no to ne znači da ne trebamo iskoristiti svoje pravo proglašenja pojasa. Dapače, kad to učinimo, dovest ćemo ih za stol, umjesto da sada jedini imaju korist od Jadrana', kazao je Čikotić.

Saborski zastupnik Miro Bulj kao krivce za nepostojanje gospodarskog pojasa prepoznao je 'dugogodišnje sluganske i udvorničke politike te klanjanje briselskim činovnicima'.

Mostovci su u Splitu ponovno progovorili i o monopolističkom položaju privatne tvrtke Centar za vozila Hrvatske, kojoj je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nedavno proširio ovlasti oko prijenosa vlasništva i registracije vozila.