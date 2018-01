'Svađamo se oko kloake u koju 99 posto stanovnika Hrvatske ne bi umočilo ni mali prst'

Ribari iz Savudrije i Umaga dobili su apsolutnu potporu Vlade, a premijer Andrej Plenković pozvao je Sloveniju na nastavak dijaloga i izbjegavanje jednostranih poteza i incidenata u Savudrijskoj vali. Slovenski šef diplomacije Karl Erjavec prijeti da Hrvatska neće u OECD-e i Schengen dok je on ministar. Kako riješiti problem hrvatsko-slovenske granice?

Upitana da pojasni izjave iz Slovenije o sedam prekršajnih postupaka protiv hrvatskih ribara, Metelko-Zgombić napomenula je da Slovenija ni na koji način nije počela implementirati presudu, već je samo najavila da će to učiniti.

Danilo Latin zahvalio je Vladi na podršci ribarima i rekao da će oni sutra mirne duše isploviti na more i tamo zaraditi svoj kruh. Po pitanju najava slovenskih prijava prilično je optimističan.

'Kad smo mi rekli da to ne može biti jednostrano, oni su rekli da će implementirati onaj dio koji mogu sami, a na moru to ne mogu ni na koji način. Slovenija bi se mogla - a Hrvatska tu ne bi imala prigovor - povući s onih područja uz granicu za koja je čak i ova kompromitirana arbitraža potvrdila da su hrvatski teritorij. Ništa se novo nije dogodilo, situacija na terenu je ostala ista, jedino novo je da je Slovenija najavila da će početi kažnjavati naše ribare, čime bi prekršila zajednički dogovor o izbjegavanju incidenata', rekla je Metelko-Zgombić.

On ne misli da će eventualni novi političari na vlasti nakon izbora u Sloveniji riješiti problem. 'Ne možemo očekivati da će novi političari izaći s novom agendom', ocijenio je, dodajući da je sada trenutak za rješavanje spora.

Ukoliko Slovenija traži međunarodne savjetnike da pritisne Hrvatsku, uvlači nas u igru akcije i reakcije i u svojevrsnu spiralu međusobnog nadmudrivanja, potpuno izmičući fokus od razgovora o sadržaju razgraničenja na to kako će tko kome napakostiti. Takvi pritisci neće donijeti rezultat, upozorio je Klisović, predlažući da se u budući dogovor - u formi bilateralnog ugovora potvrđenog u predstavničkim tijelima Hrvatske i Slovenije - uključe i vezana pitanja, poput ribarenja i režima plovidbe u Savudrijskoj vali.

'Tada je to bilo smiješno, ali nakon 23 godine ne pokazuje se ni najmanja nada da će se to uskoro riješiti. Točno je da nas se uvlači u spiralu, ulazimo u predizbornu kampanju i žestina slovenskih odgovora samo će se pojačavati. Na moju žalost, pitanje odnosa između Slovenije i Hrvatske postalo je najkorištenije oruđe u predizbornoj kampanji - političari će se međusobno dokazivati tko će biti nepopustljiviji prema Hrvatskoj', najavio je Botteri.

Dodao je da pojedinci poput Petra Janjića Tromblona u Hrvatskoj nisu usamljeni, jer je slično rješenje nedavno nudio i predsjednik slovenskog parlamentarnog odbora za obranu. 'Očekujem samo zaoštravanje i to će se događati na dnevnoj bazi. To me vrlo žalosti jer u svemu tome igra samo politika, a 'mali ljudi' su u zadnjem planu', rekao je Botteri.