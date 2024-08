Vlada će financirati obvezne udžbenike za učenike srednjih škola

Procjenjuje se da će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u idućoj školskoj godini financirati obrazovne materijale za oko 1. 500 učenika za što je iz državnog proračuna osigurano 53.000 eura, dok će Ministarstvo hrvatskih branitelja financirati obrazovne materijale za 51 učenika za što je osigurano 2.094 eura.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih financirat će također nabavu udžbenika za učenike srednjih škola za školsku godinu 2024./2025. za što će se izdvojiti 19 milijuna eura.

Tako će se u idućoj školskoj godini osigurati udžbenici za oko 600 učenika srednjih škola koji su članovi kućanstva koji su do 31. kolovoza 2024. utvrđeni kao korisnici zajedničke minimalne naknade. To pravo ne ostvaruju učenici koji su osigurali pravo na obvezne udžbenike po drugoj osnovi, koji su ostvarili pravo na puni novčani iznos za njihovu nabavku te učenici koji ponavljaju razred. U Državnom proračunu za to je izdvojeno sto tisuća eura.

Vlada je na sjednici izvan snage stavila odluku o posebnoj nagradi za obavljanje poslova pružanja skrbi pacijentima oboljelima od Covida- 19.

Ministar zdravstva Vili Beroš pojasnio je kako se radilo o posebnoj nagradi radnicima u različitim sustavima koji su obavljali poslove vezane uz pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelih od Covida-19. Njima je bila utvrđena posebne nagrada od deset posto od osnovne plaće radnika. No, 5. svibnja 2023. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je kraj izvanrednog stanja zbog te epidemije a naša Vlada je 11. svibnja 2023. donijela odluku o proglašenju prestanka epidemije.

Beroš je kazao kako se tom odlukom izvan snage stavljaju odluke Vlade koje su donesene 7. prosinca 2020.