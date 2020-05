Ministar Vili Beroš komentirao je serološka istraživanja koja se provode u Hrvatskoj, a osvrnuo se i na situaciju s koronavirusom te na političke planove

Beroš je kazao se serološkim ispitivanjima određujemo antitijela u našem organizmu.

'To pokazuje da smo bili u kontaktu s virusom. To ne pokazuje da li je u tom trenu virus u našem organizmu. Zemlje koriste da testiranja da utvrde prokuženost populacije. Preeliminarna istraživanja pokazala su da će ta prokuženost biti nešto viša, no zadnja istraživanja pokazuju da će ona biti oko 2-3 posto populacije, sličan rezultat očekujemo u Hrvatskoj", rekao je Vili Beroš za RTL Danas.

U Hrvatskoj su ovaj tjedan započela testiranja, a dosad je na obrađenih 200 uzoraka potvrđena pozitivnost na koronavirus od dva posto.