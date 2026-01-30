Vijetnamska policija zaplijenila nekoliko tona lažnih proizvoda od kave

Policija je zaplijenila 4.1 tonu lažnih proizvoda od kave i tri tone sirovina tijekom racije koja se dogodila u pokrajini Lam Dong u središnjem gorju. Policija je objavila kako je racija u skladištu uslijedila nakon pretrage kamiona koji je prevozio 1.056 vreća mljevene kave težine 528 kilograma, bez prateće dokumentacije.

'Lažni proizvodi od kave nisu rijetki i mogu se napraviti od soje ili kukuruza, ili čak oboje', rekao je Nguyen Quang Tho, trgovac kavom sa sjedištem u susjednoj pokrajini Dak Lak. 'Soja i kukuruz su jestivi i puno jeftiniji od pravih zrna kave, ali tko zna je li sigurno za zdravlje piti ove lažne proizvode od kave', dodao je.

Poljoprivrednici u Središnjem gorju prodaju zrna kave po cijeni od 100.500 do 100.100 donga (3.86 dolara) po kg, što je oko tri puta više od cijene soje.

Vijetnam je najveći svjetski proizvođač robuste, koja ima gorak okus i koristi se uglavnom u instant kavi. Prošle godine Vijetnam je izvezao 1.6 milijuna tona kave u vrijednosti od 8.9 milijardi dolara, što je porast od 18,3 posto u volumenu i 58,8 posto u vrijednosti, prema podacima vladine carine.