Na Wall Streetu oprez, u fokusu tehnološki sektor: 'Microsoft je razočarao'

Dow Jones ojačao je 0,11 posto, na 49.071 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,13 posto, na 6.969 bodova, a Nasdaq indeks 0,72 posto, na 23.685 bodova. S&P 500 i Nasdaq bili su pod pritiskom zbog pada cijene dionica Microsofta za 10 posto jer su kvartalni rezultati tog softverskog diva u određenim segmentima bili slabiji nego što se očekivalo.

Osim toga, ulagači se plaše da prihodi od investicija u razvoj umjetne inteligencije neće porasti tako brzo kao što su se nadali. 'Microsoft je razočarao, a ulagači se plaše da će investicije u razvoj umjetne inteligencije smanjiti zarade', kaže John Praveen, direktor u tvrtki Paleo Leon.

Kaže da su ulagači oprezni i zbog toga što se ne zna tko će zamijeniti Jeromea Powella na čelu Feda, ni kada će središnja banka nastaviti smanjivati kamate. Uz to, ulagače zabrinjavaju napetosti između SAD-a i Irana, kao i druga otvorena pitanja. 'Puno je olujnih oblaka na horizontu', kaže Praveen.

Nakon objave poslovnih rezultata, jučer je znatno pala i cijena dionice Tesle, za 3,5 posto, dok je dionica IBM-a poskupila 5, a Meta Platformsa više od 10 posto.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,17 posto, na 10.171 bod, a pariški CAC 0,06 posto, na 8.071 bod. Frankfurtski DAX potonuo je, pak, 2,07 posto, na 24.309 bodova. Pad njemačkog DAX-a ponajviše je posljedica pada cijene dionice SAP-a za 16 posto jer su ulagače razočarali kvartalni poslovni rezultati tog softverskog diva.