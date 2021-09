Vidović o previranju u SDP-u: Ako mene izbace, bit će mi žao, emocije su to

Saborski zastupnik SDP-a Davorko Vidović koji se smatra jednim od utemeljitelja stranke komentirao je previranja i napete odnose u SDP-u

'Kao mladi sociolog na Partiji sam iznio tezu da se partija i društvo ne mogu demokratizirati ako je samo jedna partija, no poklopili su me. A Račan mi je stao u zaštitu.', dodao je Vidović koji se kao branitelj u Domovinskom ratu priključio SDP-u.

Na pitanje zašto smatra da zastupnici, koji su isključeni iz SDP-a, trebaju ostati u saborskom klubu stranke, Vidović kaže kako mu je nepoznato da se ovakav slučaj ikada dogodio te da je to rijetkost i u širim razmjerima da stranka izbacuje vlastite zastupnike.

'To je bila predsjednikova odluka. Bilo je isključenja, postoje jasno definirane situacije i razlozi zašto se nekog isključuje – korupcija, podizanje optužnice, kršenje javnog morala, obijesna vožnja… Ja s takvim ljudima ne bih želio biti u Klubu. No u ovom slučaju nijedan argument za isključenje nije dat.', kaže Vidović.

Peđa Grbin je rekao da su opstruirali kampanju, no Vidović to kategorički odbija: 'To je netočno.'

Na pitanje koji je onda razlog za njihovo isključenje, kaže kako je riječ o strategiji koja se od početka pripremala. Bio je uvjeren do prije dva mjeseca, dodao je Vidović, da su svi problemi i sukobi završeni.

'Predsjednik stranke za kojeg nisam glasao, je izabran, dobio je legitimitet i nitko ga nije opstruirao. U stranci je urušen dijalog, nemate priliku nešto reći. Nakon što je vodstvo izabrano, očekivalo se da je stanje sređeno. Imali smo pristojnu atmosferu u Klubu. Razlog je nažalost, kako ga vidim, osvetnički i to je najgori mogući politički motiv. Čini mi se osvetnički jer ti ljudi nisu nikoga ni sa čime ugrožavali. Opstrukcije nije bilo. Napravljeno je nekoliko katastrofalnih poteza koje sam pripisaivao neznanju, političkom neiskustvu…', rekao je Vidović.

No, tvrdi da ovo nije njihova osveta, odnosno osveta Davora Bernardića i te frakcije, te ističe da nikakve frakcije ne postoje.

'Bernardić je zbog osobnih, zdravstvenih razloga čak manje izbivao iz Sabora, a kamoli da mu padne napamet organizirati skupinu. Nikakvog puča ni pobunjenika nije bilo. Neki dan sam dobio SMS, 25 članova koji su ostali u SDP-u kolektivno će sad napustiti stranku. To je masakr koji je napravljen među članstvom.', kaže Vidović koji smatra da se situacija u SDP-u ne može uspoređivati s onom u Domovinskom pokretu jer to, ističe, nisu iste relacije: 'Ovi ljudi su sami željeli otići, a ovi žele ostati u Klubu'.

Ako ipak ne dođe do kompromisa, Vidović kaže da je za njega sinoć priča završena.

Dodaje da uvijek postoji mogućnost da i njega isključe iz stranke: 'Ne isključujem tu mogućnost. Bojim se da je raspoloženje kod Grbina takvo da on smatra da bi odustajanje od radikalnog koncepta značilo njegov poraz. GO je prvi očišćen, iz njega je izbačeno 14 ljudi jer “se ne uklapaju”. Sad je osigurana većina. No, uvjeren sam da i oni koji su sad u Odboru, da su ljudi s osobnim kredibilitetom, koji imaju vlastitu pamet da će teško dignuti ruku da se 18 zastupnika Kluba izbaci iz stranke. Ako mene izbace, bit će mi žao, emocije su to, najbolje godine sam dao SDP-u.'

Smatra da Grbinova politička sudbina ovisi o njemu i njegovim odlukama. Ističe da da im treba 'stari SDP, ljudi s idealima, koji su 90-ih pod prijetnjom u poluilegali stvarali stranku koja je bila azil za ponižene i uvrijeđene, manjine'.

'Možda sam politički dinosaur, ali općenito mislim da su stranke tih 90-tih bili ozbiljniji političari, ljudi koji su vodili stranke. Ta stranka je doista djelovala i davala odgovore na izazove s kojim se novo demokratsko društvo suočavalo. 2000. postajemo zanimljiva stranka za karijeriste raznih vrsta. Mnogi su me tražli za članstvo, a bez političkog motiva. Hrvatska je još uvijek zemlja izrazitog klijentelizma. 2007. dolaskom Milanovića se okrenula stranka, došlo je do kartelizacije SDP-a. Kartelizirane stranke drugačije funkcioniraju, elitizira se, okreće se PR-u, istraživanju javnog mnijenja, naglašava se ono čime bi mogli dobiti izbore.', objasnio je.

Smatra da je upravo Zoran Milanović odgovoran za kadrovsku pustoš u SDP-u.

'Apsolutno, siguran sam da je tako. Mislim da je to dovelo do toga da iz jednog pragmatičnog pristupa koji je zasnovan na načelima na kojima je nekadašnji SDP počivao, došlo je do ozbiljne kadrovske devastacije. SDP je izgubio kadrovsku infrastrukturu. Bernardiću bi uzeo kao olakotnu okolnost to što je bio pod nevjerojatnim udarom od prvog dana iz vlastite stranke.', rekao je Davorko Vidović.