[VIDEO] Zelenski se susreo s Anušićem, u fokusu razgovora i ukrajinska tehnologija dronova

'Dogovorili smo se o daljnjoj potpori i izmijenili sve najnovije informacije o aktivnostima koje mi kao Vlada RH planiramo provoditi pomažući Ukrajini. Izmijenili smo i informacije za koje je predsjednik Zelenski smatra da bi ih trebalo dati na znanje nama kao hrvatskoj strani', otkrio je Anušić.

U Kijevu sam se susreo s predsjednikom Ukrajine @ZelenskyyUa . Ratni predsjednik vodi Ukrajinu kroz najteže razdoblje njihove novije povijesti. Hrabrošću i žilavošću ukrajinskog otpora Rusiji, ukrajinski narod zaustavio je rat dalje od granica Europske unije. I zato, a i… pic.twitter.com/Te6NOVlbnv

Od početka ruske invazije Ukrajina je iz Hrvatske primila 14 paketa vojne pomoći ukupne vrijednosti veće od 200 milijuna eura. Pomoć obuhvaća pješačko oružje, streljivo, borbena vozila te sustave za razminiranje i logističku podršku. Posebno se ističu sustavi tvrtke DOK-ING, koja je Ukrajini već isporučila 69 strojeva za razminiranje. U dosadašnjim pošiljkama, prema podacima specijaliziranih vojnih portala, nalazili su se i sustavi višecijevnih bacača raketa RAK-12, hrvatski lanseri M93A3 "Heron", te desetci tisuća jurišnih puški Zastava M-70. Uz to, isporučeno je 30 tenkova M-84 te trideset borbenih vozila pješaštva M-80.

'Zahvalni smo hrvatskoj Vladi i narodu na podršci Ukrajini – i na svakom paketu vojne pomoći, uključujući 14. koji je već dodijeljen i 15. planiran do kraja godine', napisao je na platformi X.

'Razgovarali smo o važnosti provedbe projekata u okviru PURL inicijative, posebno u vezi s sredstvima protuzračne obrane, te o korištenju mogućnosti koje pruža SAFE mehanizam. Zasebna i vrlo relevantna tema bila je politika prema veteranima – važno pitanje za nas. Zanimaju nas hrvatska iskustva u tom području', dodao je.

"Ukrajinci spremni podijeliti tehnologiju za ometanje dronova"

Anušić je naglasio kako su prijenos tehnologije i razmjena iskustva predstavljali najvažniji dio razgovora s ukrajinskim vodstvom, ali i nagovijestio kakvi dronovi zanimaju Hrvatsku.

'Ukrajinci su u ovom trenutku broj jedan nacija na svijetu kada govorimo o besposadnim sustavima. Dugačka je linija obrane i na svakom dijelu dronovi imaju glavnu riječ. Tehnologija, znanje i iskustvo koje Ukrajinci imaju je neprocjenjivo. Upravo o tome smo razgovarali, izmjeni iskustava i znanja. Razgovarali smo i o proizvodnji, ne samo FPV dronova, o kojima najviše slušamo, nego i dronova puno većeg dometa s ozbiljnijim teretom i koji rade po sasvim drugom principu. Ti dronovi se proizvode u Ukrajini, ali tehnologija i znanje mogli bi nam svakako koristiti', ustvrdio je.

Iako ministar nije otkrio više detalja o dronovima koje bi Hrvatska htjela proizvoditi, "puno veći domet s ozbiljnijim teretom" i dronovi "koji rade po sasvim drugom principu" - može upućivati na dronove s drugačijim pogonom.

Podsjetimo, Ukrajina je krajem 2024. predstavila novi lokalno proizveden dron na mlazni pogon za kojeg tvrdi da može letjeti 700 km te nositi ubojni teret od 50 kg. 'Dron može doseći brzinu od 700 km/h', rekao je 7. prosinca 2024. novinarima predstavnik ukrajinskog državnog proizvođača oružja Ukroboronproma.

Anušić je otkrio i da su se vodili razgovori o tehnologiji sustava za ometanje (RF jamming). 'Dronovi su jedno, ali paralelno se proizvode i ometači tih dronova. I to Ukrajina proizvodi i izuzetno iskusna je u tome. Oko toga su se vodili razgovori i ta tehnologija je izuzetno bitna. Oni su to spremni s nama podijeliti', dodao je ministar obrane.