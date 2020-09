[VIDEO] Urnebes u Otvorenom: Predstojnik Ureda premijera gotovo do suza nasmijao domaće IT velikane

U sinoćnjoj emisiji Otvoreno na HRT-u gostovali su Alan Sumina iz Nanobita, Tomislav Car iz tvrtke Infinum, Matija Žulj iz Agrivija, Damir Sabol iz Photomatha te Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH. Upravo potonji nekim svojim izjavama prilično je nasmijao sve prisutne

Kako donosi Rep.hr , IT zajednica je na društvenim mrežama pokazala zadovoljstvo time što su njezini predstavnici barem na dan dobili zasluženu pozornost, no najviše se govorilo o petom gostu emisije, predstojniku Ureda predsjednika Vlade RH, Zvonimiru Frka-Petešiću.

Gosti u emisiji jedva su suspregnuli smijeh kad su čuli njegovu usporedbu tvrdog diska i začina za juhu te teoriju o tome kako promjenama u obrazovanju dobiti puno više odličnih IT tvrtki. Njegova izjava može se vidjeti u nastavku članka i u priloženom videu. 'Jer vi ako razvijate neki začin za juhu i pogriješite u jedan promil, to se ne može osjetiti. Međutim ako pogriješite u jednom promilu u razvoju jednog hard diska, on se neće za jedan promil sporije kretati, on se neće ni pokrenuti. Dakle da biste mogli savladati kompleksne sustave i visoke tehnologije, morate razvijati društvo koje ima nultu toleranciju prema greški, koje može savladati tu vrst matematike. Ne jednu kvačicu na četiri pitanja, nego jednu zadaću s 2000 znakova. To je ono što moramo uvesti u hrvatski školski sustav da bismo sutra mogli imati puno više ovakvih tvrtki.'