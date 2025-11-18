VIDEO Pogledajte kako je Trump poludio na novinarku. Ovo pitanje nikako mu nije sjelo

Trump je to rekao nakon što mu je novinar ABC Newsa postavio pitanje o političkom skandalu u vezi s Jeffreyjem Epsteinom, i to tijekom događaja u Bijeloj kući sa saudijskim prijestolonasljednikom.

"Mislim da bi ABC-u trebalo oduzeti dozvolu za emitiranje jer su vam vijesti toliko lažne, a to je toliko pogrešno", rekao je Trump.