Ulice u Svetoj Klari ponovno pod vodom: Stanari na rubu živaca nakon svake kiše

Svaki put kada kiša neumorno pada, mještani Svete Klare ponovno se suočavaju s poplavama – posebno na lokaciji Horvatova 10b i 12 te u svim četirima odvojcima u toj ulici, piše Dnevnik.hr

'Svaka kiša, imamo problem s poplavom. Plutaju nam fekalije, razni otpad koji ljudi bacaju u školjku. Nemremo više ovak i treba nešto napraviti vezano uz to', rekao je za Pixsell stanar Horvatove Marko Majstorović.

Vatrogasci su na terenu i rješavaju problematičnu situaciju.