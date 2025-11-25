plutaju fekalije i otpad

Ulice u Svetoj Klari ponovno pod vodom: Stanari na rubu živaca nakon svake kiše

M. Šurina

25.11.2025 u 17:34

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Bionic
Reading

Obilna kiša koja pada gotovo cijeli dan izazvala je ponovno probleme u zagrebačkom naselju Svetoj Klari

Svaki put kada kiša neumorno pada, mještani Svete Klare ponovno se suočavaju s poplavama – posebno na lokaciji Horvatova 10b i 12 te u svim četirima odvojcima u toj ulici, piše Dnevnik.hr

Poplava u Svetoj Klari Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

'Svaka kiša, imamo problem s poplavom. Plutaju nam fekalije, razni otpad koji ljudi bacaju u školjku. Nemremo više ovak i treba nešto napraviti vezano uz to', rekao je za Pixsell stanar Horvatove Marko Majstorović.

Vatrogasci su na terenu i rješavaju problematičnu situaciju.

Poplava u Svetoj Klari
  • Poplava u Svetoj Klari
  • Poplava u Svetoj Klari
  • Poplava u Svetoj Klari
  • Poplava u Svetoj Klari
  • Poplava u Svetoj Klari
    +10
Poplava u Svetoj Klari Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

'Prošle godine dogodilo se tri puta, u tri navrata. Sve što je bilo u stanu bilo je poplavljeno i završilo u glomaznom otpadu', požalila se u listopadu nakon još jedne poplave stanovnica iz Svete Klare. Situacija se, kažu mještani, sada ponavlja toliko često da više ne znaju ni koji je to put.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
javljaju američki mediji

javljaju američki mediji

Ukrajina pristala na Trumpov mirovni plan
POTEZ OČAJNIKA

POTEZ OČAJNIKA

Izdali domovinu za par eura: Mladi ukrajinski par otkrio kako ih je Kremlj navukao na špijunažu
ANALIZA NAFTNIH STRUČNJAKA

ANALIZA NAFTNIH STRUČNJAKA

Je li Srbija zaista pred kolapsom ili Aleksandar Vučić opet dramatizira samo kako bi se pojavio kao spasitelj?

najpopularnije

Još vijesti