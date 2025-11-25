Ulice u Svetoj Klari ponovno pod vodom: Stanari na rubu živaca nakon svake kiše

Obilna kiša koja pada gotovo cijeli dan izazvala je ponovno probleme u zagrebačkom naselju Svetoj Klari
Svaki put kada kiša neumorno pada, mještani Svete Klare ponovno se suočavaju s poplavama – posebno na lokaciji Horvatova 10b i 12 te u svim četirima odvojcima u toj ulici, piše Dnevnik.hr
'Svaka kiša, imamo problem s poplavom. Plutaju nam fekalije, razni otpad koji ljudi bacaju u školjku. Nemremo više ovak i treba nešto napraviti vezano uz to', rekao je za Pixsell stanar Horvatove Marko Majstorović.
Vatrogasci su na terenu i rješavaju problematičnu situaciju.
'Prošle godine dogodilo se tri puta, u tri navrata. Sve što je bilo u stanu bilo je poplavljeno i završilo u glomaznom otpadu', požalila se u listopadu nakon još jedne poplave stanovnica iz Svete Klare. Situacija se, kažu mještani, sada ponavlja toliko često da više ne znaju ni koji je to put.