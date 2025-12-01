Jugo jača, oblaci sve gušći: Stižu intenzivni pljuskovi s grmljavinom, evo gdje najprije

Na istoku zemlje prijepodne će biti umjereno oblačno uz povremenu maglu, ponegdje i mraz. Najniža temperatura spuštat će se oko -1 °C, a dnevna će se penjati do oko 7 °C. Središnja Hrvatska imat će slične vrijednosti – prevladavat će oblaci, a zbog slabog vjetra mjestimična se magla može zadržati i nakon jutra, javlja HRT.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu vjetar će biti slab, na moru mjestimice i umjereno jugo. U odnosu na nedjelju bit će znatno oblačnije; mjestimice i potpuno oblačno, uz mogućnost magle u kotlinama.

Do večeri raste vjerojatnost za kišu, najprije duž obale Istre i na otocima. Danju će temperatura u primorju biti između 11 i 14 °C, u gorju oko 6 °C, dok će se jutarnje vrijednosti u Gorskoj Hrvatskoj – osobito u Lici – spustiti još niže. Na moru jutro toplije, između 6 i 9 °C.

Sunčano na jugu

Dalmacija će također imati hladno jutro u unutrašnjosti, dok će na obali biti ugodnije. Tijekom dana najviša temperatura bit će od 12 do 16 °C. Veći dio ponedjeljka proteći će bez oborina, uz povremena sunčana razdoblja, osobito na jugu. Prema večeri moguća je slaba kiša na pojedinim otocima. Zapuhat će umjereno jugo.

Na krajnjem jugu Hrvatske očekuje se djelomice sunčano vrijeme, uz postupno povećanje naoblake sa sjevera. Jugo će ondje također jačati, a more će biti malo do umjereno valovito. Uz jutarnjih oko 9 °C, danju će temperatura dosezati 16 °C.