DHMZ objavio narančasti meteoalarm: Najavljeni snažni grmljavinski pljuskovi, prijete poplave

Utorak će će biti kišni i razmjerno vjetrovit, ali i neuobičajeno blage jutarnje temperature. Dan će u većem dijelu zemlje proći pod oblacima, povremeno i uz obilniju kišu, a prema noći na srijedu očekuje se pad temperature, u gorju i prelazak kiše u snijeg
Na istoku Hrvatske vrijeme će biti tmurno, a kiša će se sve češće javljati prema poslijepodnevu i večeri. Zapad zemlje pritom ima veće izglede za jače oborine. Jugoistočni vjetar bit će slab do umjeren, a s približavanjem večeri okretat će na sjeverozapadni smjer. Najniža temperatura zadržat će se oko 4 °C, dok će dnevne vrijednosti dosegnuti između 9 i 13 °C, javlja HRT.
Slično ugođaj očekuje se i u središnjim krajevima, gdje će se zadržati zatvoreno vrijeme uz povremenu kišu. Temperatura će kroz dan varirati tek minimalno i uglavnom ostati između 4 i 9 °C. Južni i jugoistočni vjetar prema večeri će slabjeti i okretati na sjeveroistočni.
Moguće obilne oborine i grmljavina
U Gorskoj Hrvatskoj će sredinom dana jenjavati umjeren do jak jugozapadnjak, dok će se na obali jutarnje jako i olujno jugo postupno pretvarati u jugozapadnjak, a potom i u znatno slabiji sjeverozapadnjak. Prijepodne će u tim krajevima biti kišovitije, uz mogućnost obilnih oborina i grmljavine. Temperature će u gorju biti između 6 i 11 °C, a duž obale između 10 i 15 °C.
Dalmaciju očekuju razdoblja vrlo intenzivne kiše, često u obliku snažnih pljuskova praćenih grmljavinom. Jugo i oštro puhat će jako i na udare olujno, a poslijepodne će sjeverniji dio regije prijeći na slabiji sjeverozapadnjak. Temperatura će se kretati od 12 do 16 °C, uz nešto svježiji početak dana u unutrašnjosti.
Slične temperature bit će i na krajnjem jugu. Ondje će jako i olujno jugo te oštro dominirati cijelim danom, pa će i more biti valovito do jače valovito. Uz guste oblake povremeno se očekuje kiša, mjestimice i obilnija, uz grmljavinu.
Narančasti meteoalarm
Zbog toga je DHMZ oglasio meteoalarm narančastog stupnja.
Lokalno obilna kiša. Količina oborine 70-110 mm
"Budite zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima."
Nastavak tjedna: Svježije, uz buru i kišu
Sredina tjedna na kopnu će biti pretežno oblačna. U srijedu i četvrtak još će biti mjestimične oborine, dok bi petak trebao proći uglavnom bez kiše. S padom temperature u srijedu će u gorju kiša prelaziti u susnježicu i snijeg. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, a u četvrtak će posebno u gorju biti i jakih udara.
Na Jadranu će se postupno smanjivati broj kišnih razdoblja i pljuskova s grmljavinom, ali ih će u srijedu još biti. Petak bi trebao donijeti najviše sunčanih razdoblja. Bura će puhati umjereno i jako, u četvrtak na udare i olujno, dok će se u srijedu na jugu još zadržavati. Temperatura će se sniziti u odnosu na utorak, navela je za HRT Katarina Katušić iz DHMZ-a.