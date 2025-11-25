DHMZ objavio narančasti meteoalarm: Najavljeni snažni grmljavinski pljuskovi, prijete poplave

Na istoku Hrvatske vrijeme će biti tmurno, a kiša će se sve češće javljati prema poslijepodnevu i večeri. Zapad zemlje pritom ima veće izglede za jače oborine. Jugoistočni vjetar bit će slab do umjeren, a s približavanjem večeri okretat će na sjeverozapadni smjer. Najniža temperatura zadržat će se oko 4 °C, dok će dnevne vrijednosti dosegnuti između 9 i 13 °C, javlja HRT.

Slično ugođaj očekuje se i u središnjim krajevima, gdje će se zadržati zatvoreno vrijeme uz povremenu kišu. Temperatura će kroz dan varirati tek minimalno i uglavnom ostati između 4 i 9 °C. Južni i jugoistočni vjetar prema večeri će slabjeti i okretati na sjeveroistočni.

Moguće obilne oborine i grmljavina

U Gorskoj Hrvatskoj će sredinom dana jenjavati umjeren do jak jugozapadnjak, dok će se na obali jutarnje jako i olujno jugo postupno pretvarati u jugozapadnjak, a potom i u znatno slabiji sjeverozapadnjak. Prijepodne će u tim krajevima biti kišovitije, uz mogućnost obilnih oborina i grmljavine. Temperature će u gorju biti između 6 i 11 °C, a duž obale između 10 i 15 °C.

Dalmaciju očekuju razdoblja vrlo intenzivne kiše, često u obliku snažnih pljuskova praćenih grmljavinom. Jugo i oštro puhat će jako i na udare olujno, a poslijepodne će sjeverniji dio regije prijeći na slabiji sjeverozapadnjak. Temperatura će se kretati od 12 do 16 °C, uz nešto svježiji početak dana u unutrašnjosti.

Slične temperature bit će i na krajnjem jugu. Ondje će jako i olujno jugo te oštro dominirati cijelim danom, pa će i more biti valovito do jače valovito. Uz guste oblake povremeno se očekuje kiša, mjestimice i obilnija, uz grmljavinu.