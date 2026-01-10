VIDEO Golema pijavica snimljena kod Petrčana

Pijavice se mogu javiti nakon prodora hladnog zraka na more, no videozapis za koji portal Dalmacija Danas objašnjava da je snimljen u petak u zadarskom akvatoriju kod Petrčana mnogobrojne bi mogao iznenaditi.

Kako pišu, a što možete i vidjeti u videozapisu niže, fenomen se razvio nad otvorenim morem te se potom približio obali, stvarajući dojmljive i neuobičajene prizore. Vidljivo je snažno uzburkavanje mora, s podignutim valovima i jasno izraženim lijevkastim stupom koji se spuštao iz baze olujnog oblaka prema površini.

Dalmacija Danas podsjeća da pijavice i inače vezujemo uz nestabilnu atmosferu, uz prisutnost jakih uzlaznih strujanja i naglih promjena smjera i brzine vjetra u donjim slojevima atmosfere. Na kopnu najčešće brzo oslabe, ali je preporuka da se plovila odmah udalje okomito na smjer kretanja pijavice.

