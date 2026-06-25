VIDEO Francuzi upali na ruski tanker, Macron objavio snimku akcije

Macron je u objavi na društvenoj platformi X kazao da tanker "Deliver" nije postupao u skladu s međunarodnim pravom mora te je zaustavljen u utorak.

Videosnimka koju je objavio na X-u prikazuje pripadnike oružanih snaga kako se ukrcavaju na plovilo.

U odvojenoj objavi na X-u, ministra obrane Catherine Vautrin je rekla da se sumnja da brod plovi pod lažnom zastavom.

Macron je rekao da operacija protiv ruske flote u sjeni pokazuje odlučnost Europljana.