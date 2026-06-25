kod sicilije

VIDEO Francuzi upali na ruski tanker, Macron objavio snimku akcije

I.V./Hina

25.06.2026 u 15:34

Francuzi upali na ruski tanker
Francuzi upali na ruski tanker Izvor: X / Autor: X
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Francuska ratna mornarica je blizu obale talijanskog otoka Sicilije presrela te pregledava tanker s naftom koji plovi iz Rusije, kazao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak

Macron je u objavi na društvenoj platformi X kazao da tanker "Deliver" nije postupao u skladu s međunarodnim pravom mora te je zaustavljen u utorak.

Videosnimka koju je objavio na X-u prikazuje pripadnike oružanih snaga kako se ukrcavaju na plovilo.

U odvojenoj objavi na X-u, ministra obrane Catherine Vautrin je rekla da se sumnja da brod plovi pod lažnom zastavom.

Macron je rekao da operacija protiv ruske flote u sjeni pokazuje odlučnost Europljana.

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"Nećemo dozvoli floti u sjeni da zaobilazi sankcije i financira ruske ratne napore", poručio je Macron.

Vautrin je naglasila da se moraju prekinuti dotok novca kako bi se usporila ratna privreda Rusija.

Kazala je da postupci ruske flote u sjeni također predstavljaju izravnu prijetnju za sigurnost na moru i za okoliš.

Francuska je proteklih mjeseci zaustavila nekoliko brodova za koje sumnja da pripadaju ruskoj floti u sjeni.

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