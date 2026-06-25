VIDEO Francuzi upali na ruski tanker, Macron objavio snimku akcije

Francuska ratna mornarica je blizu obale talijanskog otoka Sicilije presrela te pregledava tanker s naftom koji plovi iz Rusije, kazao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak
Macron je u objavi na društvenoj platformi X kazao da tanker "Deliver" nije postupao u skladu s međunarodnim pravom mora te je zaustavljen u utorak.
Videosnimka koju je objavio na X-u prikazuje pripadnike oružanih snaga kako se ukrcavaju na plovilo.
U odvojenoj objavi na X-u, ministra obrane Catherine Vautrin je rekla da se sumnja da brod plovi pod lažnom zastavom.
Macron je rekao da operacija protiv ruske flote u sjeni pokazuje odlučnost Europljana.
"Nećemo dozvoli floti u sjeni da zaobilazi sankcije i financira ruske ratne napore", poručio je Macron.
Vautrin je naglasila da se moraju prekinuti dotok novca kako bi se usporila ratna privreda Rusija.
Kazala je da postupci ruske flote u sjeni također predstavljaju izravnu prijetnju za sigurnost na moru i za okoliš.
Francuska je proteklih mjeseci zaustavila nekoliko brodova za koje sumnja da pripadaju ruskoj floti u sjeni.