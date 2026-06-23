Povijesna odluka u Francuskoj: Korzika sve bliže većoj autonomiji

Uz još nekoliko koraka, i stanovništvo Korzike treba glasati o prijedlogu.

Međutim, prije nego što Korzika postane autonomnija, gornji dom parlamenta, Senat, mora u potpunosti usvojiti tekst reforme.

U prvom čitanju, 271 zastupnik donjeg doma parlamenta podržao je ustavnu reformu, s 202 glasa protiv i 64 suzdržana.

puše i na hladno

Odnosi između Korzike i Pariza dugo su napeti.

Korzikanski separatisti desetljećima su se borili za veću autonomiju, a često su pribjegavali i nasilju.

Fronta za nacionalno oslobođenje Korzike (FLNC) privremeno je položila oružje 2014. godine, kada su umjereni nacionalisti stekli politički utjecaj.

Sada imaju većinu u regionalnom parlamentu i zahtijevaju autonomni status.

Prije četiri godine, napetosti su se ponovno pojavile tijekom nasilnih prosvjeda na otoku. Predsjednik Emmanuel Macron 2023. je obećao autonomiju otoka koji broji oko 350.000 stanovnika.

Francuska je centralizirana država s upravom u Parizu, dok njezine regije i općine imaju ograničene ovlasti. Stoga je mogućnost da Korzika dobije određeni stupanj autonomije neobična, ističe agencija dpa.