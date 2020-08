[VIDEO/FOTO] Milanović: Mi poštujemo što kaže NATO, ali ćemo razmisliti je li to dobro

Na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" dodijeljeni su u ponedjeljak činovi poručnika naraštaju kadeta, a predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović poželio im je da stečeno znanje ne moraju koristiti u pravom ratu i tamo "gdje Hrvatska nema interesa biti"

"To ćemo ocjenjivati mi, jer tamo gdje je NATO ili netko treći kaže da trebaju svi biti to poštujemo, ali mi ćemo na kraju razmisliti je li to dobro za nas, jer vaše živote i vaše obitelji nećemo izlagati bez osobite potrebe", rekao je Milanović novim poručnicama i poručnicima.

Naglasio je kako je jedna potreba ispred svih - zaštita Hrvatske. Kao vrhovni zapovjednik, kazao je, odgovara prema hrvatskom Ustavu za cjelovitost, neovisnost i obranu RH, taj posao doživljava "smrtno ozbiljnim" i radit će ga s vjerom i srcem.