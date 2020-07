[VIDEO/FOTO] Aleksandar Vučić u Sremskoj Mitrovici najavio dosad najveća ulaganja u srpsku vojnu industriju: 'Mi sami čuvamo svoje nebo i tako ćemo nastaviti'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da Srbija želi sačuvati vojnu neutralnost, sigurnost, stabilnost i mir, ali i sigurnu obranu zemlje, ako zatreba, te najavio dodatna, do sada najveća financijska sredstva za srpsku obrambenu industriju

Istaknuo je kako je ponosan na srpske časnike, dočasnike i vojnike, navodeći kako su im plaće posljednjih godina rasle, ali da to i dalje nisu uvjeti kojima bi svi mogli da budu ponosni. 'Vjerujem da ti uvjeti u budućnosti mogu biti bitno bolji ', rekao je Vučić.

'Ne možemo pratiti poklone i donacije koje pojedine NATO zemlje u okruženju dobivaju od SAD i drugih zemalja i moramo se sami boriti i čuvati mir i budućnost', rekao je Vučić.

Na pitanje novinara kako komentira to što hrvatska vlada neće u svom mandatu uspjeti nabaviti borbene zrakoplove koji bi trebali zamijeniti islužene MIG-ove, koji će se zbog isteka roka trajanja morati prizemljiti, srpski predsjednik je rekao kako to Hrvatsku ne brine, 'jer njima ima tko čuvati nebo', javlja Srbija danas.

'Mi se ne natječemo s Hrvatskom, ali ako dođu u tu situaciju, imat će im tko čuvati nebo, oni su članica NATO i imat će im tko čuvati nebo. Kada ste u takvoj situaciji, onda birate hoćete li sami čuvati nebo ili će to raditi neko drugi, pa tako i ulažete u naoružanje. Mi smo odlučili sami čuvati svoje nebo i tako ćemo nastaviti. Modernizirali smo dio zrakoplovstva. Pokrenuli smo određene inicijative i jačat ćemo zračni kapacitet. Morat ćemo ojačati zrakoplovstvo i kupiti neke od lovačko-bombarderskih zrakoplova, već smo pokrenuli neke korake u tom smjeru. Teško je razvijati skupo lovačko zrakoplovstvo, obnovili smo bombarderski dio, imamo 10 "migova 29", uskoro će ih biti operativno 14, modernizirane "orlove", super G4, međutim, to mora biti snažnije. Nabavljamo generaciju zrakoplova 4 i 4 plus i idemo na modernije', rekao je Vučić.