VIDEO Dramatične scene u Kapitolu, ozlijeđeni policajci: ‘Nitko se ne želi boriti za Izrael!‘

Suočava se s tri točke optužnice za napad n a policijskog službenika te s tri točke za opiranje uhićenju. Trojica policajaca zatražila su liječničku pomoć zbog ozljeda zadobivenih tijekom intervencije, piše CNN.

Protiv McGinnisa je podignuta optužnica nakon incidenta u kojem je, prema navodima policije Kapitola, ozlijeđeno nekoliko službenika, ali i sam prosvjednik.

Prema dostupnim informacijama, McGinnis je tijekom saslušanja uzvikivao: 'Nitko se ne želi boriti za Izrael!' Bio je odjeven u uniformu marinaca te se, dok su ga policajci izvodili iz dvorane, držao za vrata.

Na mrežnoj stranici svoje kampanje navodi da je veteran Marinskog korpusa Sjedinjenih Država.

Republikanski senator iz Montane Tim Sheehy, koji je snimljen kako pomaže policiji tijekom incidenta, kasnije je na društvenim mrežama poručio: 'Ovaj gospodin došao je u Kapitol tražeći sukob i dobio ga je. Nadam se da će dobiti pomoć koja mu je potrebna bez izazivanja daljnjeg nasilja.'