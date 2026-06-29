Venezuela: Izvučen iz ruševina nakon 106 sati

Stanovnike Caracasa u ponedjeljak je probudio naknadni potres koji je zatresao njihove domove, dok spasilačke ekipe nastavljaju četvrti dan potrage u područjima pogođenima prošlotjednim razornim potresima u Venezueli

Naknadni potres magnitude 4,6 pogodio je rano u ponedjeljak područje sjeverno od venezuelske prijestolnice na dubini od 10 kilometara, objavio je Američki geološki institut (USGS). Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez objavio je na društvenim mrežama da zasad nema izvješća o šteti uzrokovanoj naknadnim potresom.

Spasilačke aktivnosti posebno su usmjerene na saveznu državu La Guairu, koja je najteže pogođena u zemlji koja je već godinama zahvaćena dubokom političkom i gospodarskom krizom. U dvama snažnim potresima koji su pogodili zemlju u srijedu poginulo je gotovo 1500 ljudi i srušene su stotine zgrada.

Potres u Venezueli Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R







+9 Potres u Venezueli Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R