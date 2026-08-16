Dugi otok izbjegao najgore: 'Da je puhalo jugo, sve bi izgorjelo. Mogli smo biti novi Omiš'

Dan nakon što je ugašen veliki požar na Dugom otoku, mještani prepričavaju dramatične sate tijekom kojih nisu znali hoće li vatra stići do kuća. Požar kod Savara gasilo je oko 100 vatrogasaca, nestali su struja i mobilni signal, a stanovnici priznaju da su strahovali od scenarija kakav je nekoliko dana ranije pogodio omiško područje

'Bojali smo se da ne postanemo novi Omiš', rekla je jedna mještanka. Požar je izbio u večernjim satima južno od Brbinja, kod mjesta Savar, a zbog nepristupačnog terena i guste makije vatrogascima je slijedila teška noć, piše Katarina Dimitrijević Hrnjkaš za Net.hr. S kopna je izvanrednim trajektom dopremljeno pojačanje od još 50 vatrogasaca pa ih je tijekom noći s petka na subotu na požarištu bilo oko stotinu.

'Da je puhalo jugo, sve bi izgorjelo' Iako je bura vatrogascima otežavala gašenje, smjer vjetra ovaj je put, prema riječima mještana, možda spriječio mnogo veću katastrofu. 'Suho je, vegetacija je gusta i dobro je što je puhala bura pa je požar išao prema moru. Da je puhalo jugo, sve bi izgorjelo', ispričala je starija stanovnica otoka. Prisjetila se i prijašnjih velikih požara kod Gravadišća i na području zvanom Straže, kada su u obrani otoka sudjelovali sami mještani.

Nestali struja i signal Stanovnicima je situaciju dodatno otežao nestanak električne energije i mobilnog signala. 'Nestalo je i struje i signala na mobitelu, nismo mogli komunicirati. Struje nije bilo cijelu subotu. Već sam planirala sve izvaditi iz ledenice – i meso i ribu – popakirati i poslati za Zadar kod svojih', ispričala je mještanka. Posebno je teško bilo zbog činjenice da otočani velik dio namirnica i drugih potrepština dopremaju s kopna.