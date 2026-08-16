VIDEO Za dlaku izbjegnuta katastrofa: Veliki Boeing udario repom o pistu kod uzlijetanja

Prema pisanju njemačkih medija, rep zrakoplova navodno je tijekom polijetanja nakratko dodirnuo tlo, no uzrok incidenta još nije službeno utvrđen.

Zrakoplovu je trebalo neuobičajeno dugo da se odvoji od piste, potvrdio je glasnogovornik zračne luke. Budući da je poletio tek pri kraju piste, podigao je veliku količinu prašine nataložene na tom području.

WATCH: VIETNAM AIRLINES BOEING 787-9 SUFFERS TAILSTRIKE ON TAKE-OFF IN MUNICH This happened moments ago at Munich Airport. Vietnam Airlines Boeing 787-9, registered VN-A867, operating flight VN34 to Hanoi, appears to have struck its tail during take-off. The Dreamliner is… pic.twitter.com/NdYENLTgJZ

Kružio iznad Bavarske prije povratka

Nedugo nakon polijetanja posada je donijela odluku o povratku u München. Boeing 787 potom je kružio iznad Bavarske kako bi smanjio količinu goriva i pripremio se za sigurno slijetanje.

Prije slijetanja zrakoplov je dvaput preletio pistu kako bi se sa zemlje moglo provjeriti stanje stajnog trapa. Nakon otprilike dva sata zrakoplov je sigurno sletio.

Dijelovi guma odvajali se pri slijetanju

Drama time nije potpuno završila. Tijekom slijetanja od zrakoplova su se odvojili dijelovi guma, a očevici su prijavili gust dim iz područja stajnog trapa.

Vatrogasne ekipe bile su spremne za intervenciju. Zbog oštećenja zrakoplov nije uspio vlastitim pogonom napustiti pistu, već se zaustavio u sigurnosnoj zoni. Morao je biti odvučen, zbog čega je sjeverna pista privremeno zatvorena.

Putnici su se iskrcali iz zrakoplova na pisti i prevezeni u terminal. Nitko nije ozlijeđen.

U slučaj je uključen i njemački Savezni ured za istraživanje zrakoplovnih nesreća, a tek treba utvrditi što je izazvalo probleme tijekom polijetanja te oštećenja guma i stajnog trapa.