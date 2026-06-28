U Venezueli nestalo 50 tisuća osoba, ali vrijeme im istječe: Uskoro kraj operacije spašavanja

Trideset tri osobe dosad su spašene ovaj vikend nakon dva razorna potresa u Venezueli, rekla je privremena predsjednica zemlje, uključujući i nekoliko djece, dok se deseci tisuća vode kao nestali dok vrijeme za traženje još preživjelih istječe

Broj smrtno stradalih od dva potresa prešao je 1400 u subotu, dok su strani spasilački timovi počeli pristizati u najteže pogođeno obalno područje La Guaire. Obitelji i volonteri proveli su dane izvlačeći preživjele i tijela iz ruševina prije nego što je došlo više od 1600 stranih spasilačkih radnika, često se žaleći na manjak teške mehanizacije i ograničenu prisutnost državnih institucija, dok su stotine naknadnih podrhtavanja produbile štetu i dovele stanovnike u stanje strepnje.

Potres u Venezueli Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R / EPA







+23 Potres u Venezueli Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R / EPA

Vlada predvođena privremenom predsjednicom Delcy Rodriguez zahvalila je civilnim volonterima koji su dopremali pomoć u La Guairu, no kasnije je ograničila pristup cesti, rekavši da promet sprječava učinkovit prolaz vozila hitne pomoći i da samo ljudi s posebnim dozvolama mogu koristiti ceste. Iako vladini podaci govore o stotinama nestalih ili zatrpanih osoba, na internetskoj stranici koju promovira politička opozicija u zemlji u nedjelju izlistano je 50.000 nestalih osoba.

Potres u Venezueli Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R







+9 Potres u Venezueli Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R

Brojka je u blagom opadanju od subote, kad je 55.000 navedeno kao nestalo. Američki geološki institut procijenio je da je mogući ishod od potresa magnitude između 7.2 i 7.5 10.000 smrtno stradalih, što bi stavilo ovaj potres među jedan od najsmrtonosnijih u proteklom stoljeću u Latinskoj Americi.