Otac i sin spašeni nakon četiri dana spašeni iz ruševina: Deseci tisuća još se vode nestalima

Tu obalnu saveznu državu najsnažnije su pogodila dva potresa koja su usmrtila najmanje 1.500 osoba, dok se tisuće vode kao nestali.

Akcija spašavanja trajala je 12 sati, uz neprekidne napore timova koji su oprezno pregledavali ruševine specijaliziranim potražnim kamerama, pažljivo prolazeći nestabilnim ostacima zgrade kako bi došli do zarobljenih žrtvi.

"Iznimno su slabi, poput svakog pacijenta koji je četiri dana proveo zatočen ispod ruševina, stoga činimo sve što je u našoj moći da ih rehidratiziramo i damo im razne lijekove tijekom postupka izvlačenja, koje ide jako sporo", rekao je član francuske civilne zaštite tijekom spašavanja.