ČUDO U VENEZUELI

Otac i sin spašeni nakon četiri dana spašeni iz ruševina: Deseci tisuća još se vode nestalima

M.Č./Hina

29.06.2026 u 07:05

Spašavanje iz ruševina u Venezueli
Spašavanje iz ruševina u Venezueli Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R
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Otac i sin spašeni su u nedjelju iz ruševina u venezuelanskoj saveznoj državi La Guaira, četiri dana nakon razornih potresa koji su pogodili zemlju, dajući nadu francuskim i američkim spasilačkim timovima koji u utrci s vremenom nastoje pronaći još preživjelih

Tu obalnu saveznu državu najsnažnije su pogodila dva potresa koja su usmrtila najmanje 1.500 osoba, dok se tisuće vode kao nestali.

Akcija spašavanja trajala je 12 sati, uz neprekidne napore timova koji su oprezno pregledavali ruševine specijaliziranim potražnim kamerama, pažljivo prolazeći nestabilnim ostacima zgrade kako bi došli do zarobljenih žrtvi.

"Iznimno su slabi, poput svakog pacijenta koji je četiri dana proveo zatočen ispod ruševina, stoga činimo sve što je u našoj moći da ih rehidratiziramo i damo im razne lijekove tijekom postupka izvlačenja, koje ide jako sporo", rekao je član francuske civilne zaštite tijekom spašavanja.

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Akcije spašavanja u tom području provode članovi francuske civilne zaštite te članovi tima za urbanu potragu i spašavanje iz okruga Fairfax u američkoj saveznoj državi Virdžniji, koji su dan ranije spasili majku i devetomjesečnu bebu.

Najmanje 33 osobe spašene su tijekom vikenda, no deseci tisuća još se vode kao nestali. Strahuje se da timovima ponestaje vremena za pronalazak preživjelih.

Stručnjaci upozoravaju da 72 sata nakon potresa vjerojatnost pronalaska preživjelih ispod ruševina drastično opada.

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