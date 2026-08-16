Očajni Omišanin: 'Moj cijeli život je otišao. Nemam nijedan dokument, sliku...'

Treći dan nakon katastrofalnog požara na omiškom području traje sanacija požarišta i procjena štete. Stanovnici obilaze zgarišta kuća, maslinika i poslovnih prostora, a neki su u samo nekoliko sati ostali bez svega što su stvarali cijeli život
Obitelj Branka Brajića, umirovljenog hrvatskog branitelja iz Stanića, uspjela se u posljednji trenutak izvući pred vatrom. Kuća i imovina nisu spašeni, javlja HRT.
'Moj je cijeli život otišao u trenutku. Nemam nijedan dokument, sliku, ništa mi nije ostalo, roba, šta je ostalo na meni, majica i gaće. Mislim da će država biti brza, ako slušaju, neka usliše molbe da pomognu ljudima. Ovo je katastrofa ogromna, ogromna!' rekao je Brajić.
'To je vulkan bio, ništa nismo mogli'
Srđan Juričević najprije je obitelj odveo na sigurno, a potom se vratio pokušati obraniti kuću od požara. No vatra i gusti dim bili su prejaki.
Ništa nisi mogao vidjet, nije bilo struje, to je bilo ogromno, dim, plamen - rekao je.
Izgorio mu je kokošinjac, no kokoši su se uspjele sakriti i preživjeti.
Čim su uvjeti dopustili, Mario Baučić vratio se kako bi očistio pristup kući i provjerio što je ostalo od maslina i druge imovine.
U Omišu, gdje stanujem, izgorjela stara kuća, oko kuće sve, dvije konobe. To je vulkan bio, nismo mogli doći, otići, uteći, spustili se do mora, ništa nismo mogli. Sve puca, evo suza na oči - ispričao je Baučić.
Volonteri pomažu starijima i evakuiranima
Turisti koji su u požaru ostali bez smještaja trenutačno borave u hotelu u Tučepima. Oni kojima su izgorjeli ili nestali dokumenti nove će dobiti uz pomoć MUP-a i svojih veleposlanstava.
Volonteri Gradskog društva Crvenog križa Omiš brinu se i o pedesetak starijih stanovnika koji se ne mogu sami pobrinuti za osnovne potrebe.
U ovim krizama i katastrofama oni nas svojom dobrotom i plenitošću iznenade, samo se pojave i krenu raditi, svima bih se zahvalila - rekla je ravnateljica omiškog Crvenog križa Ana Stejskal.
Posebno je zahvalila lokalnim ugostiteljima, koji od početka požara pripremaju obroke za evakuirane stanovnike, vatrogasce, policiju i radnike HEP-a.
Cijelo vrijeme kuhaju i za evakuirane, i za vatrogasce, i za hepovce i za MUP, to se nastavilo. Ugostitelji Omiša, kapa dolje! - poručila je Stejskal.
Vatrogasci i dalje dežuraju
Iako je glavni požar stavljen pod nadzor, vatrogasne ekipe i dalje ostaju na terenu i reagiraju na svaku novu dojavu ili ponovno pojavljivanje vatre.
Dobro je, guramo, nije nam problem ništa. Još su snage na terenu, pratimo svaku dojavu i rješavamo - rekao je vatrogasac Miljenko Čaljkušić iz DVD-a Omiš.
Podrška građana, kaže zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić, ne prestaje.
Svako malo dolaze ljudi s podrškom, donose vodu, tekućine, donacije, zahvala svima - rekao je.
Istraga požara i prijava štete
Prema rezultatima očevida državnog odvjetništva, požar je počeo na području Lokve Rogoznice. Izuzeti su dokazi, a u istragu se uključio i Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić.
Grad Omiš u međuvremenu je objavio proceduru za prijavu štete. Poziv oštećenima bit će objavljen nakon što župan proglasi prirodnu nepogodu, a zahtjevi će se potom moći podnijeti u roku od 15 dana.
Stanovnici najteže pogođenih područja poručuju da će bez brze i učinkovite pomoći države oporavak biti iznimno težak.