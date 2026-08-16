Očajni Omišanin: 'Moj cijeli život je otišao. Nemam nijedan dokument, sliku...'

'Moj je cijeli život otišao u trenutku. Nemam nijedan dokument, sliku, ništa mi nije ostalo, roba, šta je ostalo na meni, majica i gaće. Mislim da će država biti brza, ako slušaju, neka usliše molbe da pomognu ljudima. Ovo je katastrofa ogromna, ogromna!' rekao je Brajić.

Obitelj Branka Brajića, umirovljenog hrvatskog branitelja iz Stanića, uspjela se u posljednji trenutak izvući pred vatrom. Kuća i imovina nisu spašeni, javlja HRT.

'To je vulkan bio, ništa nismo mogli'

Srđan Juričević najprije je obitelj odveo na sigurno, a potom se vratio pokušati obraniti kuću od požara. No vatra i gusti dim bili su prejaki.

Ništa nisi mogao vidjet, nije bilo struje, to je bilo ogromno, dim, plamen - rekao je.

Izgorio mu je kokošinjac, no kokoši su se uspjele sakriti i preživjeti.

Čim su uvjeti dopustili, Mario Baučić vratio se kako bi očistio pristup kući i provjerio što je ostalo od maslina i druge imovine.

U Omišu, gdje stanujem, izgorjela stara kuća, oko kuće sve, dvije konobe. To je vulkan bio, nismo mogli doći, otići, uteći, spustili se do mora, ništa nismo mogli. Sve puca, evo suza na oči - ispričao je Baučić.