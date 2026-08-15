VIDEO Hrvat se pridružuje elitnoj ukrajinskoj brigadi: 'Došao sam vratiti dug'

'Došao sam s velikom motivacijom da vam pomognem', kaže Josip u snimci, objašnjavajući da svoj angažman vidi kao svojevrsno vraćanje duga Ukrajincima.

Njegov dolazak u Ukrajinu nije, tvrdi, impulzivna odluka. Povezuje ga i s ratnim iskustvom vlastite obitelji – otac mu je sudjelovao u Domovinskom ratu.

Josip se u Ukrajini koristi nadimkom Buck, koji su mu, kako kaže, ranije dali američki kolege. Ima prethodno vojno iskustvo u Hrvatskoj, a u snimci navodi da je služio u Tigrovima.

Prošao obuku ukrajinskih desantnih snaga

Josip je prošao osnovnu vojnu obuku u 199. centru za obuku Desantno-jurišnih snaga Oružanih snaga Ukrajine. Riječ je o centru koji priprema vojnike za različite specijalnosti unutar ukrajinskih desantnih postrojbi. Na službenoj stranici Desantno-jurišnih snaga 199. centar i 25. brigada Sičeslav navedeni su među njihovim postrojbama.

Za nekoga s prethodnim vojnim iskustvom početni dio obuke, kaže Josip, nije bio posebno zahtjevan. Istaknuo je, međutim, da je pozitivno iznenađen selekcijom i dijelovima programa namijenjenima ljudima koji bi trebali preuzeti zapovjedne uloge.

Osnovni program, prema njegovu dojmu, prije svega je prilagođen ljudima koji ranije nisu imali vojno iskustvo.

'Prihvatili su me kao svoga'

Hrvatski dragovoljac govori i o odnosu s ukrajinskim vojnicima. Priznaje da je prije dolaska osjećao određenu nervozu, ali kaže da ga je dočekao vrlo dobar prijem.

Jezična barijera, prema njegovim riječima, nije predstavljala veći problem. Hrvatski i ukrajinski dovoljno su slični da se u svakodnevnim situacijama mogu sporazumjeti, a tijekom obuke s ostalim je vojnicima dijelio hranu i iskustva.

Nakon obuke trebao bi prijeći u 25. zasebnu zračno-desantnu brigadu Sičeslav. Ta postrojba dio je ukrajinskih Desantno-jurišnih snaga i već godinama sudjeluje u borbama protiv ruskih snaga.

Josip je, govoreći o tome koliko dugo namjerava ostati u Ukrajini, odgovorio: 'Želio bih vam pomagati dok god je to u mojoj moći, dok god budem mogao i dok sam živ.'

