Veliki tportalov vodič: Sve što znamo o uvođenju vojnog roka

Većina toga o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka (vojnog osposobljavanja) je poznata, iako službeni dokument još nije ugledao svjetlo dana, a tportal je pokušao na jednom mjestu prikupiti sve službene i neslužbene informacije koje se odnose na njega.

Kad će se početi primjenjivati?

Datum početka primjene obaveznog vojnog osposobljavanja još uvijek je nepoznat jer se prije toga mora ispuniti nekoliko uvjeta. Iako je ministar obrane Ivan Anušić uvjeren da će se prvi pozivi za to poslati u lipnju, a da će se s obukom započeti u listopadu, pitanje je hoće li se sve stići napraviti do tih rokova. Podsjetimo, Anušić je lani rekao da bi obuka mogla početi početkom ove godine, no godina traje već više od tri mjeseca, a nismo ništa bliže uvođenju obaveznog vojnog roka nego što smo bili prošle godine.

Gdje zapinje i kakva je procedura?

Da bi se mogao aktivirati obavezni vojni rok, potrebno je da Sabor usvoji izmjene Zakona o obrani. No te izmjene, iako u Ministarstvu obrane tvrde da su pripremljene, još nisu upućene u saborsku proceduru niti ih je javnost vidjela, a jedine informacije one su koje ministar obrane Anušić i drugi ministri s vremena na vrijeme prezentiraju preko medija.