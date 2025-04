Anušić komentirao zahtjev za smjenu šefa ZTC-a i otkrio je li sve spremno za uvođenje vojnog roka

'Odgovornost za funkcioniranje ZTC-a snosi direktor i iz nekoliko razloga zatražio sam od CERP-a stavljanje na dnevni red smjenu Vidovića', rekao je te dodao da to nije bio njegov hir 'kao što se pokušava ponegdje progurati', već je i pismo RV-a potvrdilo razloge zbog kojih je poslao pismo CERP-u.

Podsjetivši da 'priča o ZTC-u i pokušaju stabiliziranja poslovanja i radne klime u kolektivu' traje više od godinu dana te napomenuvši da je već na početku svog mandata napravio neke stvari koje su 'ugasile požar', ministar je danas poručio kako to više ne može i ne želi raditi.

'Postoji više razloga zbog kojih sam tražio Vidovićevu smjenu'

ZTC je strateška tvrtka, bitna za funkcioniranje zrakoplova i helikoptera te, najbitnije, za protupožarnu sezonu, istaknuo je Anušić naglasivši da su to ozbiljne zadaće te se 'ne može improvizirati'. 'I ne može se dogoditi da prvi čovjek ZTC-a ne poštuje hrvatske zakone, prvenstveno nalog koji je dobio - da iseli iz stana koji bespravno koristi već pune tri godine, i tek je sada, kad su mediji o tome počeli pisati, vratio stan MORH-u', rekao je Anušić.

Dodao je i da ZTC 'mora funkcionirati kao švicarski sat, posebno u ovim geostrateškim okolnostima koje nisu više kao prije nekoliko godina' te da mora početi raditi 'ono za što postoji, a ne samo čekati da joj MORH da posao i povećava satnice da bi se mogle isplatiti plaće radnicima, tj. da bi zadržali specifične struke koje u ZTC-u rade'.

'To su tehničari, mehaničari kojima se vani nude puno veće plaće, oni su odlazili i to smo uspjeli prošle godine zaustaviti. Nego od ZTC-a očekujem da posao koji radi traži na tržištu, da se komercijalno počnu uključivati, u zaradu i širenje, jačanje ZTC-a', naglasio je.

To je poslovni dio, koji ne funkcionira kako treba, a kad je riječ, dodao je, o zakonskim problemima, naglasio je kako je, s obzirom na to da je odgovoran za funkcioniranje sustava, zatražio razrješenje Vidovića te očekuje da CERP o tome raspravlja na predstojećoj sjednici Upravnoga vijeća 'i da se napravi promjena'.

Potvrdio je pritom da bespravno korištenje stana nije jedini krimen, no nije htio govoriti o detaljima rekavši da postoje institucije koje će se time baviti i to ispitati. Premijera, rekao je, nije zamarao s tom temom prije nego što je uputio pismu CERP-u, a nakon što je 'to izašlo u javnosti', rekao je, naravno da su razgovarali.

'I objasnio sam mu situaciju i očekujem u idućih tjedan, dva, mjesec, koliko god, kada CERP bude imao sjednicu, da to bude na dnevnom redu i da se ta situacija napokon riješi', poručio je Anušić.

MORH je u potpunosti spreman za uvođenje temeljnog vojnog roka

Govoreći o uvođenju obaveznog temeljnog vojnog roka, ponovio je da će on trajati dva mjeseca koliko traje i obuka dragovoljnih ročnika, iako je osobno bio za to da traje tri ili četiri mjeseca. MORH je kadrovski, smještajno i opremom spreman za prihvat ročnika, a obuka će, očekuje, početi najesen, nakon što se u Hrvatskome saboru, kao preduvjet, usvoje sve potrebne izmjene zakona.

'Sve je spremno za vojni rok, smještaj, oprema, instruktori, sve je spremno', rekao je te dodao da će se obuka provoditi u Kninu, Požegi i Slunju, a ovisno o tome koliki će biti odaziv moguće su i dodatne lokacije, 'ovisno o broju onih koji se neće pozivati na priziv savjesti već se odlučiti za temeljno vojno osposobljavanje'.

One koji se odluče na priziv savjesti 'preuzet će MUP', dodao je, te će dio njih biti na raspolaganju civilnoj zaštiti, a dio kao ispomoć u raznim institucijama (bolnice, ustanove i sl).