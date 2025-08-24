Na Pagu napadnuti strani radnici

Dojavu o napadu policija je dobila u nedjelju ujutro, a kako se navodi, u događaju je sudjelovalo više osoba, među kojima i jedan hrvatski državljanin.

Napadu je prethodio verbalni sukob u ugostiteljskom objektu u Povljani.

Više osoba privedeno je u policijske prostorije, a radi utvrđivanja svih okolnosti, nastavlja se kriminalističko istraživanje.