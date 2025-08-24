Antonio Osip je slavodobitnik 50. Trke na prstenac

Antonio Osip (39) iz mjesta Draguzeti, na konju Bizi, slavodobitnik je 50. Trke na prstenac koja je u nedjelju održana u Barbanu, a prijelazni predsjednički štit i bodež te poklon u ime pokrovitelja manifestacije, predsjednika RH Zorana Milanovića, uručila mu je izaslanica Melita Mulić.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković uručio mu je zlatnu medalju Hrvatskog sabora, dok mu je prijelaznu nagradu “Pticu prstenac”, rad akademskog kipara Josipa Diminića uručio istarski župan Boris Miletić te je uz to dobio i novčanu nagradu od pet tisuća eura.
"Dojmovi se naravno još nisu slegli, no presretan sam, uzbuđen sam. Dobro sam se pripremio, jednostavno osjećaj je izvanredan", rekao je slavodobitnik Antonio Osip koji je 2020. godine već bio slavodobitnik trke. On je na ovogodišnjem natjecanju osvojio ukupno osam i pol bodova, nakon pripetavanja sa Silvijom Učkarom i Lukom Kancelarom, pri čemu je dvaput pogodio u sridu.
Tradicionalna Trka na prstenac održana je ove godine 50. put, a obnovljena je nakon pauze duge 280 godina. Zvuci konjskih kopita Barbanom odjekuju redovito od 1976. godine, pretposljednjeg vikenda u kolovozu. Viteška igra "Trka na prstenac” konjička je manifestacija u kojoj natjecatelji moraju u tri utrke savladati stazu dugu 150 metara te kopljem pogoditi prstenac. Onaj natjecatelj koji u tri utrke postigne najviše bodova postaje slavodobitnikom. U natjecanju sudjeluje 16 konjanika, od kojih barem polovica mora biti s područja Općine Barban, a svi nastupaju u narodnim nošnjama.
Od 2016. Trka je zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.