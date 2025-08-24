Antonio Osip je slavodobitnik 50. Trke na prstenac

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković uručio mu je zlatnu medalju Hrvatskog sabora, dok mu je prijelaznu nagradu “Pticu prstenac”, rad akademskog kipara Josipa Diminića uručio istarski župan Boris Miletić te je uz to dobio i novčanu nagradu od pet tisuća eura.

"Dojmovi se naravno još nisu slegli, no presretan sam, uzbuđen sam. Dobro sam se pripremio, jednostavno osjećaj je izvanredan", rekao je slavodobitnik Antonio Osip koji je 2020. godine već bio slavodobitnik trke. On je na ovogodišnjem natjecanju osvojio ukupno osam i pol bodova, nakon pripetavanja sa Silvijom Učkarom i Lukom Kancelarom, pri čemu je dvaput pogodio u sridu.