'Ne znam što dobivamo obveznim vojnim rokom. Treba nam sustav totalne obrane'

Hrvatska bi od početka sljedeće godine trebala krenuti s obaveznim služenjem vojnog roka, a o njemu razmišljaju i druge europske zemlje koje se suočavaju s manjkom vojnika. Općenito o problemu popunjavanja oružanih snaga, kao i o situaciji u kojoj se našla Hrvatska, razgovarali smo s bivšim zamjenikom načelnika Glavnog stožera, umirovljenim generalom Slavkom Barićem

Mnoge države u Europi, a i SAD, u posljednje vrijeme razmišljaju o vraćanju ili uvođenju nekog oblika vojnog roka, uglavnom zbog nemogućnosti popunjavanja svojih oružanih snaga dragovoljcima. Kako je došlo do tog problema i gdje je tu Hrvatska, za tportal objašnjava umirovljeni general Barić. 'Taj problem je najizraženiji u Europi koja je vrlo brzo donijela odluke o ukidanju vojnog roka i profesionalizaciji vojske, a u većini zemalja nije se vodilo računa kada je u pitanju popuna profesionalne vojske i pričuve. Problem kod zemalja u tranziciji, a i Hrvatske, je nepostojanje koncepta razvoja cijelog sustava nacionalne sigurnosti, gdje se jasno kaže što bi se trebalo raditi da bi se postigla definirana buduća struktura i opremanje oružanih snaga', kaže Barić.

Tvrdi da Hrvatska nema jasno razrađeno kako će uspostaviti svoj nacionalni sustav sigurnosti i obrane, dok zemlje srednje Europe, a pogotovo skandinavske zemlje, imaju jasno razrađene modele totalne obrane. U tome su najviše postigli Finska, Danska, Švedska, Poljska... koje su usvajale te koncepte unazad zadnjih deset godina te su shvatili da je pitanje nacionalne sigurnosti pitanje cijelog društva, a ne samo ministarstva obrane i vojske. 'Kad je u pitanju vojni rok, mi opet idemo po pojednostavljenom obliku, idemo uvesti a da nije jasno postavljeno što time želimo postići. Nije cilj uvođenje vojnog roka, nego je cilj postići veću organizaciju i sposobnost društva da može odgovoriti na prijetnje, sigurnosne izazove i da može obraniti vlastiti teritorij', nastavlja bivši zamjenik načelnika Glavnog stožera. Smatra da je ukidanjem obaveznog vojnog roka 2008. danas došlo do praznine kod mladih koji nemaju osjećaj da su nešto obavezni ili dužni, da su uključeni u nekakav sustav i da se trebaju organizirati u zaštiti određenih vrijednosti. Tu ne govori samo o pitanju vojne opasnosti, nego kaže da je općenito pitanje žele li mladi sudjelovati u tom sustavu.

Obuka ročnika Hrvatske vojske Izvor: Hrvatski vojnik / Autor: D.Volarić







+39 Obuka ročnika Hrvatske vojske Izvor: Hrvatski vojnik / Autor: D.Volarić

'Kad dođe do neke ugroze, imali smo, recimo, pandemiju covida, onda se svi okrećemo državi i tražimo da ona osigura snage i sredstva za odgovor. A ne postoji država na svijetu koja ima tako velike stalne snage koje će do kraja moći odgovoriti na neki izazov. Socijalizacija za tu obrambenu funkciju je ključ svega, a ona se ne postiže u roku od tri mjeseca ili šest, nego sustavnom obrambenom politikom, gdje se uključuju sva ministarstva, od obrazovanja do gospodarstva, gdje se educira najmlađe da budu svjesni gdje žive, koje opasnosti su prisutne, na koji se način mogu uključivati i zašto je potrebno štititi sve te vrijednosti jednog društva', kaže Barić i nastavlja da baltičke i skandinavske države takve programe provode već od dječjeg vrtića i škole. 'Ne rade one to zato što se pripremaju za rat, nego da budu socijalno osjetljivi na ono što se događa u društvu, da cijene ono što im država pruža, tu sigurnost, mogućnost rada i svega ostalog. Finska je najbolji primjer na koji način se to radi i tu ne treba puno razmišljati, nego vidjeti rješenja koje imaju te države. To nisu klasični modeli služenja vojnog roka, nego poveznica civilnog i vojnog služenja, tako da se može služiti u civilnoj zaštiti, u nekim paravojnim organizacijama, primjerice u Domovinskoj straži kao u Litvi. Pitanje uključivanja mladih ljudi je jednostavno preduvjet da možete reći da imate sposobnost jačanja borbenih sposobnosti i mogućnosti, kao i civilnih mogućnosti zaštite društva', objašnjava umirovljeni general i dodaje da se tako nešto ne može postići samo vojnim rokom.

Slavko Barić Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek / CROPIX







+6 Slavko Barić Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek / CROPIX

'Ta socijalizacija za obrambenu funkciju mladih se treba provoditi s onima od deset do 20 godina starosti i tu je dobar primjer Poljska u kojoj u srednjoj školi učenici imaju dva-tri tjedna boravka na terenu, poligonu, i to više nitko ne izbjegava. A kod nas je na to reakcija 'nećemo općenarodnu obranu'. Ali totalna obrana je napravljena tako, jer kad se makne ideologija dolazimo do toga da je to društvo bilo dobro organizirano, vi ste jasno imali raspored po vojnoj obavezi, po radnoj obavezi, znalo se tko što radi, a danas veliki dio stanovništva ne vidi razlog da nešto pridonese, jer se ne vidi u tom sustavu. Poljaci su u jednom trenutku prekinuli s općenarodnom obranom, ali su se vratili tom konceptu, samo bez onog ideološkog dijela', kaže Barić. Dodaje da on podržava uvođenje vojnog roka, ali ne onakvog kakav je bio prije, pa čak ni ovakav kakav se danas provodi dragovoljno u Hrvatskoj. 'Ja sam za onaj vojni rok koji će nadopuniti sva ona znanja, biti poduprt novim tehnologijama i pristupom i koji će dati jednu cjelovitost tog sustava. Mladima treba objasniti da žive u jednoj zajednici, da postoje zajednički interesi, potrebe, obveze, potreba da društvo ostane sigurno, da se u njemu može živjeti i raditi. Ja sam za taj sveoubhvatni pristup', kaže Barić i dodaje da se boji da će ako se samo uvede vojni rok, bez tog sveobuhvatnog pristupa, opet doći do situacije da će mladi izbjegavati služiti vojni rok. Naglašava da se moraju jasno propisati benefiti za svakog mladog čovjeka koji ide na služenje vojnog roka i da plaća od 900 eura mjesečno ne može biti jedina stvar, jer da mladi mogu zaraditi i 2000 eura radeći kao konobari negdje na Jadranu.

Hrvatska vojska Izvor: Cropix / Autor: Goran Sebelic / CROPIX







+26 Hrvatska vojska Izvor: Cropix / Autor: Goran Sebelic / CROPIX