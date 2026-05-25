Veliki raskol u NATO-u: Ovih pet država blokira Rutteov plan vojne pomoći za Ukrajinu

Dok se NATO priprema za godišnji samit u Ankari, unutar Saveza izbile su nove podjele oko vojne pomoći Ukrajini

Kako piše britanski Telegraph, čak pet država članica blokiralo je prijedlog glavnog tajnika NATO-a Mark Rutte prema kojem bi saveznice izdvajale najmanje 0,25 posto svog BDP-a za vojnu pomoć Kijevu. Rutte je ovoga tjedna priznao da njegov plan nema dovoljnu potporu među članicama, iako nije javno otkrio koje su zemlje bile protiv. Sada je otkriveno da su prijedlog zaustavile Velika Britanija, Francuska, Španjolska, Italija i Kanada. NATO bez konsenzusa oko pomoći Ukrajini Prema informacijama iz NATO-a, najmanje sedam država članica podržalo je ideju obveznog izdvajanja za Ukrajinu, a neke od njih već sada troše više od predloženih 0,25 posto BDP-a na vojnu pomoć.

No, u NATO-u se sve ključne odluke donose jednoglasno, što znači da je protivljenje nekoliko velikih članica bilo dovoljno da se plan blokira. Jedan izvor iz Saveza rekao je za Telegraph da pojedine zemlje 'nisu baš oduševljene tom idejom', navodeći pritom London, Pariz, Madrid, Rim i Ottawu kao glavne protivnike prijedloga. Novi pritisak na Veliku Britaniju Odbijanje prijedloga dodatno je pojačalo kritike na račun britanske vlade, koja se posljednjih dana našla pod povećalom zbog ublažavanja dijela sankcija povezanih s ruskom naftom i plinom. Britanski ministri, suočeni s energetskim problemima izazvanima krizom na Bliskom istoku, odobrili su privremena izuzeća za kupnju mlaznog goriva i dizela proizvedenih iz ruske sirove nafte u trećim državama. Taj je potez izazvao nezadovoljstvo u Kijevu i među dijelom saveznika.