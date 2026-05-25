Česi mijenjaju pravila za ukrajinske izbjelice: 'Reakcija na zloupotrebu'

Zemlja s više od deset milijuna stanovnika primila je 385.000 ukrajinskih izbjeglica, rekao je ministar unutarnjih poslova Lubomir Metnar na konferenciji za novinare.

Metnar je rekao da je vladin cilj pooštriti pravila kada je posrijedi humanitarna pomoć i dozvola boravka u zemlji kako bi se isključili oni koji ondje ne žive kontinuirano. Ukinut će se i iznimka po kojoj su ukrajinski automobili oslobođeni tehničkih pregleda.

Prijedlozi trebaju odobrenje parlamenta.

Metnar je rekao i da bi u rasprave u Europskoj uniji o produljenju zaštite izbjeglica nakon ožujka 2027. trebalo uključiti ​​prijedloge o smanjenju zaštite, što bi omogućilo da se iz programa isključe vojno sposobni muškarci, s obzirom na nedostatak vojnog osoblja u Ukrajini i ljudi dostupnih za rad na obnovi.