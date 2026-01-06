Talijanska policija traži Hrvata zbog ubojstva: Izbo je konduktera i pobjegao

Talijanska policija pokrenula je opsežnu potragu za hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiče za ubojstvo 34-godišnjeg konduktera Alessandra Ambrosija, koje se dogodilo na parkiralištu kod kolodvora u Bologni, piše Corriere della Serra.

Prema informacijama talijanskih medija, prenosi Večernji list, Marin Jelenić (36) nakon toga je pobjegao vlakom prema Milanu, gdje se iskrcao u blizini Fiorenzuole. Nakon što su njegova fotografija i podaci postali javni, počele su pristizati dojave o njegovoj mogućoj lokaciji. Ipak, policija još uvijek nije uspjela utvrditi gdje se nalazi.