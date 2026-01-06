problematična osoba

Talijanska policija traži Hrvata zbog ubojstva: Izbo je konduktera i pobjegao

M. Šu.

06.01.2026 u 18:27

Marin Jelenić
Marin Jelenić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Talijanska policija
Bionic
Reading

Talijanska policija pokrenula je opsežnu potragu za hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiče za ubojstvo 34-godišnjeg konduktera

Talijanska policija pokrenula je opsežnu potragu za hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiče za ubojstvo 34-godišnjeg konduktera Alessandra Ambrosija, koje se dogodilo na parkiralištu kod kolodvora u Bologni, piše Corriere della Serra.

Prema informacijama talijanskih medija, prenosi Večernji list, Marin Jelenić (36) nakon toga je pobjegao vlakom prema Milanu, gdje se iskrcao u blizini Fiorenzuole. Nakon što su njegova fotografija i podaci postali javni, počele su pristizati dojave o njegovoj mogućoj lokaciji. Ipak, policija još uvijek nije uspjela utvrditi gdje se nalazi.

Jelenić je, pišu, poznat talijanskoj policiji, a prema izvještajima, prije nego što je ubio konduktera, pratio ga je nekoliko minuta, zatim ga iznenadio i izbo nožem. Motiv zločina nije poznat. Ubojstvo se dogodilo 5. siječnja oko 17 sati.

Talijanski mediji navode da je Jelenić često viđen kako spava na kolodvorima, da je ovisnik o drogama i alkoholu, te da je u takvom stanju često izazivao tučnjave i uznemiravao putnike. Smatraju ga opasnom osobom, a policija istražuje njegovu mrežu poznanika u pokušaju da otkrije njegovu lokaciju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
hak upozorava

hak upozorava

Teški uvjeti na cestama: Snijeg zaustavio dio prometa prema Istri i Dalmaciji
sigurnosna jamstva

sigurnosna jamstva

Sastala se Koalicija voljnih: Procurilo što su spremni obećati Ukrajini
AKTUALNE TEME

AKTUALNE TEME

Božinović komentirao Vučićeve optužbe, osvrnuo se i na nova pravila Arene Zagreb o 'ZDS-u'

najpopularnije

Još vijesti