U blizini Šolte uočeni su u subotu kitovi koji su zalutali u Jadransko more, doznaje se u nedjelju od profesora s Odjela za studij mora splitskog Sveučilišta Alena Solde

Posljednji put kitovi perajari su u Jadranu viđeni prije tri godine kod Malog Lošinja.

"Pošto je Jadran zatvoreno more dogodi se katkad da se kitovi koji zalutaju u njega izgube i ne znaju se vratiti u Mediteransko more te se ponekad desi njihovo nasukavanje kao što je to bio slučaj prije nekoliko godina na talijanskoj strani Jadrana", objasnio je Soldo.

Po njegovim riječima, kitovi-perajari su bezopasni za plovila na morskoj površini, ali mogu biti opasni za profesionalne snimatelje u podmorju.

"U takvim slučajevima, ovi kitovi znaju upotrijebiti svoje ogromne peraje koje mogu biti opasne po snimatelje ako ih udare njima", kazao je Soldo.