STABILNIJE OD UTORKA

Zahladnjenje nakon vrućih dana: Fronta donosi pljuskove s grmljavinom, tuču i buru

L. Š.

31.05.2026 u 09:24

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading

Na kopnu će tijekom nedjelje u Hrvatskoj biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno, najavio je u nedjelju Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). U unutrašnjosti od sredine dana, uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 Celzijeva stupnja

Anticiklona nad Europom slabi, a topli zrak se premješta prema istoku i jugoistoku. Nad europskim kopnom se uspostavlja visinsko zapadno strujanje u kojem će serija ciklona s Atlantika cijeli idući tjedan djelovati na vrijeme donoseći kišu, grmljavinske pljuskove, a sjeverno od Alpa može biti i jakih nevremena povezanih uz jak razvoj olujnih oblaka te je mjestimice nad Bavarskom moguća i pojava tornada, navodi meteorolog N1 televizije Bojan Lipovšćak.

U noći na ponedjeljak prolaz hladne fronte, oblačno s grmljavinskim pljuskovima, pojačan na mahove jak do olujan sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti u sjeverozapadnim krajevima uz grmljavinske pljuskove moguća je tuča. Hladna fronta brzo će se premještati prema istoku i djelovati na vrijeme uglavnom u kontinentalnim krajevima te na sjevernom i srednjem Jadranu, a krajem dana i u noći na utorak u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti prestanak oborina i postupna stabilizacija vremena.

Temperatura zraka u padu najviše dnevne u unutrašnjosti oko 17C, a na Jadranu oko 23C. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo, a nakon prolaza fronte zapuhati će bura i brzo se širiti sa sjevernog prema srednjem Jadranu. Temperatura mora je od 19 do 21 °C, no valovi podignuti vjetrom izmiješat će površinski sloj mora te dići hladniju vodu iz dubina na površinu. Ultra ljubičasto zračenje sunca je jako te je UV indeks visok, a u planinskim krajevima vrlo visok.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BUDUĆNOST HRM-A

BUDUĆNOST HRM-A

Tko će biti buduća 'kraljica Jadrana'? Dvoboj europskih divova za unosan ugovor s Hrvatskom
'slijepi' rail ride

'slijepi' rail ride

Europski milijuni i top staza prema Sloveniji, a onda ravno u grmlje: 'Nisam siguran hoću li to doživjeti'
ODBACILA OPTUŽBE

ODBACILA OPTUŽBE

Hrstić: 'Nema 'tihe privatizacije' zdravstva. Medikol? Nemam problem s neovisnom revizijom ugovora, ali...'

najpopularnije

Još vijesti