Zahladnjenje nakon vrućih dana: Fronta donosi pljuskove s grmljavinom, tuču i buru

Anticiklona nad Europom slabi, a topli zrak se premješta prema istoku i jugoistoku. Nad europskim kopnom se uspostavlja visinsko zapadno strujanje u kojem će serija ciklona s Atlantika cijeli idući tjedan djelovati na vrijeme donoseći kišu, grmljavinske pljuskove, a sjeverno od Alpa može biti i jakih nevremena povezanih uz jak razvoj olujnih oblaka te je mjestimice nad Bavarskom moguća i pojava tornada, navodi meteorolog N1 televizije Bojan Lipovšćak.

U noći na ponedjeljak prolaz hladne fronte, oblačno s grmljavinskim pljuskovima, pojačan na mahove jak do olujan sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti u sjeverozapadnim krajevima uz grmljavinske pljuskove moguća je tuča. Hladna fronta brzo će se premještati prema istoku i djelovati na vrijeme uglavnom u kontinentalnim krajevima te na sjevernom i srednjem Jadranu, a krajem dana i u noći na utorak u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti prestanak oborina i postupna stabilizacija vremena.

Temperatura zraka u padu najviše dnevne u unutrašnjosti oko 17C, a na Jadranu oko 23C. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo, a nakon prolaza fronte zapuhati će bura i brzo se širiti sa sjevernog prema srednjem Jadranu. Temperatura mora je od 19 do 21 °C, no valovi podignuti vjetrom izmiješat će površinski sloj mora te dići hladniju vodu iz dubina na površinu. Ultra ljubičasto zračenje sunca je jako te je UV indeks visok, a u planinskim krajevima vrlo visok.