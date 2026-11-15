Velik udarac Hamasu: Izrael likvidirao zapovjednika brigade Rafah

Kako pokazuju snimke AFP-a, na njegovu sprovodu održanom u nedjelju poslijepodne, oko tijela prekrivenog zelenom zastavom Hamasa na kojemu je bilo i oružje, okupilo se mnoštvo ljudi.

Hamasovo oružano krilo potvrdilo je vijest o njegovoj smrti, osudivši je i nazvavši "kukavičkim napadom" uz napomenu da je "bio među najvažnijim zapovjednicima u planiranju napada 7. listopada".

"Izraelska vojska i izraelska obavještajna služba Shin Bet u subotu navečer proveli su operaciju u južnome Pojasu Gaze i neutralizirali terorista Samira Mahmuda Hasana Abu Junisa , zapovjednika brigade Rafah unutar vojnog krila Hamasa", stoji u objavi vojske. Palestinski sigurnosni izvor rekao je AFP-u da je "zapovjednik brigade Rafah iz brigada Ezedine Al-Kasam, Samir Abu Junis ubijen u napadu na njega" u Al-Mavasiju, zapadno od Kan Junisa.

Izraelska vojska je objavila da je Junis preuzeo zapovjedništvo nad brigadom dva mjeseca ranije, nakon smrti svojega prethodnika sredinom rujna. Navodno je naredio napade na izraelske vojnike i radio na obnovi redova pokreta, oslabljenih ratom.

Kršenje primirja

Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenje primirja koje je stupilo na snagu 10. listopada 2025., nakon dvije godine rata potaknutog napadom pokreta na izraelsko tlo 7. listopada 2023. Posljednjih dana, čini se da su se izraelski napadi pojačali na južnome palestinskom teritoriju, primijetili su novinari AFP-a.

U četvrtak je bombardiranju bolnice Naser u Kan Junisu ubijeno šest ljudi, a još sedam ih je pobijeno na ostalim mjestima u Pojasu Gaze, podaci su palestinskih medicinskih službi. S ukupno 13 smrtnih slučajeva bio je to dan s najviše mrtvih od održavanja izraelskih parlamentarnih izbora 27. listopada.

Vojska je izvijestila da je ciljala "visokog dužnosnika Hamasa i ostale članove oružanog krila pokreta", koje optužuje za korištenje bolničkog kompleksa kao "zapovjednog centra".

Izrael već dugo optužuje Hamas da koristi bolnice u vojne svrhe, što palestinski pokret negira. Ovi se napadi događaju u trenutku kada bivši načelnik Glavnog stožera Gadi Eizenkot, suparnik premijera u odlasku, Benjamina Netanyahua, pregovara o formiranju vladajuće koalicije od izbora.

U međuvremenu, Netanyahu, koji je sigurnost Izraela stavio u središte svojega političkog diskursa ostaje na čelu vlade i zadržava odgovornost za vojne operacije.

Otkako je na snagu stupilo primirje ubijeno je više od 1620 Palestinaca, podaci su AFP-a koji se temelje na informacijama ministarstva zdravstva Gaze, pod kontrolom Hamasa. Statistiku ministarstva UN smatra pouzdanom.