Femicid u Slavoniji: Ubio ženu pa kucao susjedi i rekao joj da zove policiju

Susjeda je za 24 sata ispričala da su se tog poslijepodneva družili, a nakon što se vratila kući i legla pred televizor, začula je snažno kucanje.

‘Kada sam upitala tko je na prozoru, susjed me pozvao da izađem van do kapije. Rekao mi je da je ubio ženu i zamolio me da pozovem policiju’, rekla je.

Uz policiju je stigla i Hitna pomoć. Dio Kolodvorske ulice je blokiran, a očevid traje. Policija se zasad nije oglasila jer još utvrđuje sve okolnosti.