POLICIJA NA TERENU

Femicid u Slavoniji: Ubio ženu pa kucao susjedi i rekao joj da zove policiju

M.Č.

14.11.2026 u 00:00

Izvanredna vijest
Izvanredna vijest Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Neven Bučević/Tportal
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Policija je u kasno uvečer privela starijeg muškarca iz Starih Mikanovaca nakon što je susjedi, prema pisanju 24sata, priznao da je ubio suprugu. U kući su pronašli tijelo žene.

Susjeda je za 24 sata ispričala da su se tog poslijepodneva družili, a nakon što se vratila kući i legla pred televizor, začula je snažno kucanje.

‘Kada sam upitala tko je na prozoru, susjed me pozvao da izađem van do kapije. Rekao mi je da je ubio ženu i zamolio me da pozovem policiju’, rekla je.

Uz policiju je stigla i Hitna pomoć. Dio Kolodvorske ulice je blokiran, a očevid traje. Policija se zasad nije oglasila jer još utvrđuje sve okolnosti.

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