Femicid u Slavoniji: Ubio ženu pa kucao susjedi i rekao joj da zove policiju

Policija je u kasno uvečer privela starijeg muškarca iz Starih Mikanovaca nakon što je susjedi, prema pisanju 24sata, priznao da je ubio suprugu. U kući su pronašli tijelo žene.
Susjeda je za 24 sata ispričala da su se tog poslijepodneva družili, a nakon što se vratila kući i legla pred televizor, začula je snažno kucanje.
‘Kada sam upitala tko je na prozoru, susjed me pozvao da izađem van do kapije. Rekao mi je da je ubio ženu i zamolio me da pozovem policiju’, rekla je.
Uz policiju je stigla i Hitna pomoć. Dio Kolodvorske ulice je blokiran, a očevid traje. Policija se zasad nije oglasila jer još utvrđuje sve okolnosti.