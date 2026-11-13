Kim promijenio zastavu Sjeverne Koreje

Promjenu potvrđuje novi tekst Ustava objavljen na službenoj sjevernokorejskoj internetskoj stranici Naenara. U članku 166. propisano je da omjer visine i širine zastave iznosi 1:1,65, umjesto dosadašnjih 1:2.

Prema izmijenjenom Ustavu, zastava je sada kraća, odnosno njezina širina više nije dvostruko veća od visine. Promjena se uklapa u nastojanja vođe Kim Jong-una da oblikuje vlastiti politički identitet i državne simbole.

Njezin prepoznatljivi izgled pritom je uglavnom ostao nepromijenjen. Zadržane su crvena, bijela i plava boja, kao i crvena peterokraka zvijezda unutar bijelog kruga. Specijalizirani portal NK News primijetio je i da su bijele pruge koje razdvajaju središnje crveno polje od plavih rubova nešto deblje nego prije.

Prema novim pravilima, zastava visoka jedan metar trebala bi biti široka 1,65 metara, dok je dosad njezina širina iznosila dva metra.

Riječ je o prvoj službenoj promjeni proporcija zastave od osnutka Sjeverne Koreje 1948. godine.

Zastava je nastala pod sovjetskim utjecajem

Sjevernokorejska zastava uvedena je 1948., u vrijeme kada je zemljom upravljao Kim Il Sung, djed današnjeg vođe. U njezinu oblikovanju važnu su ulogu imali sovjetski predstavnici, koji su nakon Drugog svjetskog rata pomogli uspostaviti komunistički režim na sjeveru Korejskog poluotoka.

Kako piše The Wall Street Journal, sovjetski su partneri sudjelovali u osmišljavanju izvornog dizajna, a neuobičajeno izdužen oblik zastave ponekad je stvarao i praktične probleme: tkanina bi se pri vijorenju mogla nabrati i zakloniti crvenu zvijezdu.

Sjevernokorejska propaganda, međutim, zasluge za izgled zastave pripisivala je Kim Il Sungu, predstavljajući je kao simbol njegove revolucionarne borbe protiv japanske kolonijalne vlasti.

Kim Jong-un mijenja državne simbole

Analitičari promjenu proporcija ne promatraju samo kao estetsku intervenciju. Ona se uklapa u šire nastojanje Kim Jong Una da oblikuje vlastiti politički identitet i udalji državnu politiku od nekih nasljeđa svojih prethodnika.

Jedan od najvećih zaokreta dogodio se u odnosima s Južnom Korejom. Kim je krajem 2023. i početkom 2024. napustio dotadašnju politiku mirnog ujedinjenja dviju Koreja te ih počeo predstavljati kao dvije odvojene, neprijateljske države.

Sjeverna Koreja potom je počela uklanjati reference na ujedinjenje iz službenih dokumenata i državnih simbola. Promjena zastave uklapa se u taj proces redefiniranja nacionalnog identiteta, premda vlasti nisu službeno objasnile zašto su odlučile promijeniti njezine proporcije.

Promijenili su i tekst državne himne

Sjevernokorejske vlasti 2024. izmijenile su i dio teksta državne himne. Izraz koji se odnosio na cijeli Korejski poluotok zamijenjen je riječima koje više ne upućuju na zajednički nacionalni prostor dviju Koreja.

Izmjene Ustava dodatno su uklonile ranije odredbe o ujedinjenju, potvrđujući zaokret u odnosima prema Južnoj Koreji.

Što simboliziraju boje i zvijezda?

Prema službenom sjevernokorejskom tumačenju, široka crvena pruga simbolizira krv boraca koji su se borili protiv japanske kolonijalne vlasti.

Bijeli krug i pruge predstavljaju odanost stanovništva vladajućoj Radničkoj partiji i državnom vođi, dok plave pruge simboliziraju suverenitet, mir, prijateljstvo i jedinstvo.

Nova verzija zastave već se pojavljuje na službenim sjevernokorejskim internetskim stranicama. Iako su njezini najprepoznatljiviji simboli ostali isti, ustav sada propisuje drukčiji omjer visine i širine.