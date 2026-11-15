Dva golema zrakoplova sudarila se u Miamiju: Krilo putničkog Boeinga udarilo u teretni avion

Putnički zrakoplov Copa Airlinesa sudario se s teretnim zrakoplovom UPS-a tijekom vožnje po pisti međunarodne zračne luke u Miamiju. U incidentu su lakše ozlijeđena dva putnika, a američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) pokrenula je istragu

Prema podacima FAA-e, krilo Boeinga 737 kompanije Copa Airlines udarilo je u nos Boeinga 767 teretne kompanije UPS. Putnički zrakoplov kretao se prema izlazu za ukrcaj, dok se teretni pripremao za polijetanje prema kolumbijskoj prijestolnici Bogoti. Kontrola zračnog prometa prethodno je posadi UPS-ova zrakoplova naložila da propusti zrakoplov Copa Airlinesa. Do sudara je došlo oko 21 sat po lokalnom vremenu u subotu, 14. studenoga.

Copa Airlines objavio je da se u njegovu zrakoplovu nalazilo 166 putnika i šest članova posade. Dvoje putnika zadobilo je ozljede za koje se vjeruje da su lakše te im je pomoć pružilo medicinsko osoblje zračne luke. Zrakoplov je nakon incidenta ostao na terminalu. Iz UPS-a su potvrdili da je njihov zrakoplov sudjelovao u incidentu na tlu, ali su istaknuli da je posada neozlijeđena. Obje kompanije najavile su suradnju s nadležnim tijelima u istrazi.

Two Boeing planes collided while taxiing in the United States. A UPS cargo Boeing 767 and a Copa Airlines passenger Boeing 737 collided at Miami International Airport. The cargo plane was preparing to depart for Bogotá, while the passenger jet had arrived from Panama. https://t.co/tfqeJI6jin — Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2026