Dva golema zrakoplova sudarila se u Miamiju: Krilo putničkog Boeinga udarilo u teretni avion

Putnički zrakoplov Copa Airlinesa sudario se s teretnim zrakoplovom UPS-a tijekom vožnje po pisti međunarodne zračne luke u Miamiju. U incidentu su lakše ozlijeđena dva putnika, a američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) pokrenula je istragu
Prema podacima FAA-e, krilo Boeinga 737 kompanije Copa Airlines udarilo je u nos Boeinga 767 teretne kompanije UPS. Putnički zrakoplov kretao se prema izlazu za ukrcaj, dok se teretni pripremao za polijetanje prema kolumbijskoj prijestolnici Bogoti.
Kontrola zračnog prometa prethodno je posadi UPS-ova zrakoplova naložila da propusti zrakoplov Copa Airlinesa. Do sudara je došlo oko 21 sat po lokalnom vremenu u subotu, 14. studenoga.
Copa Airlines objavio je da se u njegovu zrakoplovu nalazilo 166 putnika i šest članova posade. Dvoje putnika zadobilo je ozljede za koje se vjeruje da su lakše te im je pomoć pružilo medicinsko osoblje zračne luke. Zrakoplov je nakon incidenta ostao na terminalu.
Iz UPS-a su potvrdili da je njihov zrakoplov sudjelovao u incidentu na tlu, ali su istaknuli da je posada neozlijeđena. Obje kompanije najavile su suradnju s nadležnim tijelima u istrazi.
Problemi u američkom zračnom prometu
Incident se dogodio samo dan nakon velikih poremećaja u američkom zračnom prometu. U petak je na četiri sata bio obustavljen promet u američkom zračnom prostoru zbog problema s komunikacijskim sustavima u regionalnim centrima za kontrolu zračnog prometa.
Američki ministar prometa Sean Duffy rekao je da su poteškoće počele tijekom redovitog održavanja, kada je izvođač radova mijenjao bakrene kabele optičkima. Zbog toga je dolazilo do povremenih prekida komunikacije i gubitaka radarskog signala.
Zračni promet ponovno je uspostavljen u petak navečer, no oporavak se odvijao postupno. Poremećaji su doveli do otkazivanja tisuća letova. Točan uzrok problema, radi li se o propustu izvođača ili neispravnoj opremi, još uvijek se utvrđuje.