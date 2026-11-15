Alarmantno upozorenje iz Afrike: 'Ovo bi mogla biti najgora epidemija dosad'

Od proglašenja epidemije 15. svibnja, prema podacima vlasti, zabilježeno je više od 11.200 slučajeva zaraze i 5500 smrtnih ishoda . Posebno zabrinjava podatak da se više od 80 posto novih slučajeva pojavljuje među ljudima koji nisu bili na popisima poznatih kontakata zaraženih . Više od 65 posto smrtnih slučajeva događa se izvan zdravstvenih ustanova, u zajednicama.

'Još se suočavamo s ozbiljnom epidemijom koja nije pod kontrolom', rekao je za Reuters Jean Kaseya , glavni direktor Africa CDC-ja.

Epidemiju uzrokuje rijetka vrsta virusa ebole, poznata kao Bundibugyo. Riječ je o drugoj najvećoj epidemiji ebole zabilježenoj dosad, nakon one u zapadnoj Africi od 2014. do 2016., u kojoj je zaraženo više od 28.600 ljudi, a umrlo više od 11.000.

'Ako ovu epidemiju ne zaustavimo sada, mogla bi postati najgora epidemija ebole koju je svijet ikada vidio', upozorio je Kaseya.

Novac za borbu protiv epidemije ne stiže do najugroženijih

Unatoč obećanoj međunarodnoj pomoći, novac i resursi ne stižu do područja najteže pogođenih epidemijom, upozorila je humanitarna organizacija Liječnici bez granica, prenosi Reuters. Među problemima su nedovoljno obučeno osoblje, vozila hitne pomoći bez goriva i manjak timova za praćenje širenja zaraze.

Prema Kaseyinim riječima, dosad je obećano oko 2,9 milijardi dolara pomoći, no koordinacija između vlade Konga i donatora i dalje je slaba. Pozvao je donatore da oslobode oko 1,6 milijardi dolara već obećanih sredstava i blisko surađuju s vlastima kako bi se izbjeglo nepotrebno udvostručavanje projekata.

'Ne upiremo prstom ni u koga. Govorimo o zajedničkom neuspjehu', rekao je.

Kaseya je potvrdio i da neki zdravstveni radnici mjesecima nisu primili plaću. Kongoanska vlada pokušava riješiti problem uvođenjem digitalnog sustava za isplatu plaća.