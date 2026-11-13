FOTO Obitelj objavila album s fotografijama koje prikazuju život Kristiana Periša

Periš je imao 32 godine kada je 21. listopada tragično preminuo u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Obiteljske fotografije prikazuju ga kao sportaša, trenera i čovjeka koji je velik dio vremena posvećivao drugima.

Kristian Josip Periš (1994. - 2026.) bio je atletičar, kineziolog i trener obaranja i paraobaranja ruke. Bliski su ga zvali Kiki, a obitelj Kike i CJ.

Radio je s djecom i s osobama s invaliditetom i vjerovao da sport pripada svima.

U travnju 2026. gostovao je u emisiji Nova vizura Sveučilišta u Zagrebu i rekao: „Ako možeš, moraš za one koji ne mogu.”