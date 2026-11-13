KAKO GA PAMTE NAJBLIŽI

FOTO Obitelj objavila album s fotografijama koje prikazuju život Kristiana Periša

M.Č.

13.11.2026 u 20:17

Kristian Josip Periš
Kristian Josip Periš Izvor: Ostale fotografije / Autor: Obiteljski album
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Sport, trenerski rad i pomaganje drugima obilježili su život Kristiana Josipa Periša, kakvog njegovi najbliži pamte na fotografijama koje je objavila obitelj.

Periš je imao 32 godine kada je 21. listopada tragično preminuo u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Obiteljske fotografije prikazuju ga kao sportaša, trenera i čovjeka koji je velik dio vremena posvećivao drugima.

Kristian Josip Periš
  • Kristian Josip Periš
  • Kristian Josip Periš
  • Kristian Josip Periš
  • Kristian Josip Periš
  • Kristian Josip Periš
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Obitelj Kristiana Periša objavila album s fotografijama Izvor: Ostale fotografije / Autor: Obiteljski album

Kristian Josip Periš (1994. - 2026.) bio je atletičar, kineziolog i trener obaranja i paraobaranja ruke. Bliski su ga zvali Kiki, a obitelj Kike i CJ.

Radio je s djecom i s osobama s invaliditetom i vjerovao da sport pripada svima.

U travnju 2026. gostovao je u emisiji Nova vizura Sveučilišta u Zagrebu i rekao: „Ako možeš, moraš za one koji ne mogu.”

Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša
  • Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša
  • Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša
  • Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša
  • Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša
  • Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša
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Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

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