Već godinu dana kod nas se revolucionarnom genskom terapijom liječe donedavno neizlječive bolesti oka: Obaramo europske, ali i svjetske rekorde

Članica tima Klinike za očne bolesti KB-a Sveti Duh za tportal piše o prvoj godini postojanja Certificiranog centra za liječenje nasljednih distrofija mrežnice u toj klinici, u kojoj je uspješno liječeno osam pacijenata, kako iz Hrvatske, tako i iz EU-a. To je dosad jedan od najvećih brojeva liječenih pacijenata u jednoj ustanovi u Uniji po stanovniku

Ove donedavno neizlječive nasljedne, genetski uzrokovane bolesti, najčešće se manifestiraju u ranom djetinjstvu. Karakterizira ih smanjena sposobnost mrežnice da reagira na svjetlo, zbog čega je moguće zamijetiti da se takva djeca boje mraka i slabije snalaze u uvjetima manjeg osvjetljenja. Postupno gube vid, što završava sljepoćom najkasnije u četvrtom desetljeću života. Do tada ovi bolesnici zbog ozbiljnih teškoća s vidom gube samostalnost u obavljanju svakodnevnih obaveza i imaju smanjenu kvalitetu života.

Danas je moguće liječiti samo distrofije uzrokovane mutacijom gena RPE65, a osim toga bolesnik mora imati dovoljno živih stanica koje će moći preuzeti zdravi gen i tako obnoviti ciklus vida. Zato je ključno što ranije postaviti dijagnozu. Procjenjuje se da u Hrvatskoj oko 800 do 1000 osoba boluje od nasljednih distrofija mrežnice, a za one kojima je uzrok bolesti mutacija gena RPE65 inovativna terapija dostupna je na teret HZZO-a.

Početkom lipnja 2021. Klinika za očne bolesti KB-a Sveti Duh počela je s uzimanjem uzoraka za analizu panela gena za genske distrofije. Panel obuhvaća 322 gena koji uzrokuju retinalne distrofije, a među njima je i gen RPE65. Geni se analiziraju u jednom od vodećih svjetskih certificiranih laboratorija za analizu genskih bolesti.

U lipnju ove godine još su tri pacijenta, prvi put hrvatsko dijete i dva češka pacijenta, također uspješno kod nas genski liječena.

Zaključno i s ponosom možemo istaknuti da je u prvoj godini postojanja Certificiranog centra za liječenje nasljednih distrofija mrežnice u našoj klinici uspješno liječeno osam takvih pacijenata, odnosno 16 očiju, kako iz Hrvatske, tako i iz EU-a. To je do sada jedan od najvećih brojeva liječenih pacijenata u jednoj ustanovi u Uniji po stanovniku, a također smo najuspješnija zemlja u svijetu u pronalaženju bolesnika s mutacijom RPE65. Uzimanjem uzoraka za analizu panela gena za genske distrofije u Klinici, omogućena je cjelovitost procesa od otkrivanja do liječenja nasljednih distrofija mrežnice.