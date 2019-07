Već danas novi toplinski val, pogledajte kakvo nas vrijeme čeka u srpnju

Pred nama je još jedan toplinski val čiji će vrhunac biti u ponedjeljak na kopnu, dok će vrućina na moru još potrajati i vrhunac dosegnuti sredinom tjedna. U ponedjeljak će utjecaj ogranka azorske anticiklone postupno slabjeti, dok će po visini pritjecati osjetno topliji zrak

Puhat će slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar. Noć i jutro u gorju i unutrašnjosti Istre također ugodni uz temperaturu od 14 do 17°C, na moru toplije, od 21 do 23°C.

Danju uglavnom vruće uz temperaturu od 29 do 34°C. Sunčano će biti u Dalmaciji uz najvišu temperaturu u njezinoj unutrašnjosti, oko 36°C, dok će na obali i otocima biti od 32 do 35°C. Vjetar uglavnom slab do umjeren jugozapadni i zapadni uz malo valovito more. I na jugu slično - sunčano i vruće uz toplu, na širem dubrovačkom području i vrlo toplu noć. Osvježenje se može potražiti u moru čija je temperatura oko 25°C. Danju će puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema otvorenom i sjeverozapadni vjetar.